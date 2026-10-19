SRAMOTA "STUDENTSKE LISTE"! Podvaljuju skoro maloletnu decu da dele "flajere", a predstavnika nigde nema (VIDEO)

"STUDENSTKA lista" nastavlja u svom maniru i u samoj završinici kampanje. Skoro maloletnu decu šalju da im dele flajere, dok njihovih predstavnika u javnosti nigde nema.

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

Sramotna kampanja se nastavlja. Nigde nikog da predstavi program "studentske liste" javno. Možda zato jer ga i nema.

Ali zato, slanje maloletnika ljudima na vrata je sasvim uredu. Snimak je nastao u Kraljevu.

Pogledajte i sami o čemu je reč: