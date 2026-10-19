Politika

SRAMOTA "STUDENTSKE LISTE"! Podvaljuju skoro maloletnu decu da dele "flajere", a predstavnika nigde nema (VIDEO)

В.Н.

19. 10. 2026. u 12:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

"STUDENSTKA lista" nastavlja u svom maniru i u samoj završinici kampanje. Skoro maloletnu decu šalju da im dele flajere, dok njihovih predstavnika u javnosti nigde nema.

СРАМОТА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ! Подваљују скоро малолетну децу да деле флајере, а представника нигде нема (ВИДЕО)

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

Sramotna kampanja se nastavlja. Nigde nikog da predstavi program "studentske liste" javno. Možda zato jer ga i nema.

Ali zato, slanje maloletnika ljudima na vrata je sasvim uredu. Snimak je nastao u Kraljevu.

Pogledajte i sami o čemu je reč:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Nisu tačne tvrdnje koje je u Utisku nedelje izneo sudija Miodrag Majić
Politika

0 0

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO: Nisu tačne tvrdnje koje je u "Utisku nedelje" izneo sudija Miodrag Majić

IZ Višeg javnog tužilaštva u Beogradu reagovali su na tvrdnje koje je u emisiji "Utisak nedelje" izneo sudija Apelacionog suda u Beogradu i član CEPRIS-a Miodrag Majić, da su u VJT u Beogradu za dan izbora organizovana "posebna dežurstva", te da će "sve eventualne nemire i nerede tokom 25, 26. i 27. oktobra, procesuirati tužioci koji su bliski i odani glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću".

19. 10. 2026. u 11:28

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!