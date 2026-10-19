ELITA NA TERENU: Pogledajte kako su izviđačke jedinice savladale zahtevnu letnju obuku (FOTO/VIDEO)
U SKLADU sa godišnjim planovima obuke, izviđačke jedinice iz sastava Kopnene vojske realizovale su prethodnih meseci obuku u letnjim uslovima na lokacijama van mirnodopskog razmeštaja, radi unapređenja osposobljenosti za izvršavanje namenskih zadataka.
Ova obuka obuhavata širok spektar aktivnosti u terenskim uslovima, na kopnu i vodi, a usmerena je na unapređenje veština koje su izviđačima neophodne za bezbedan i efikasan prilazak borbenom području i realizaciju zadataka u dodeljenoj zoni odgovornosti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Izviđači su rešavali taktičke zadatke u različitim okruženjima, uvežbavali tehnike savlađivanja vodenih prepreka i borenja i prošli obuku za samostalnu ishranu u prirodi. Uvežbavana je i upotreba savremenih sredstava i sistema za osmatranje kojima su izviđačke jedinice opremljene u prethodnom periodu i čijim su uvođenjem u upotrebu u velikoj meri unapređene sposobnosti za osmatranje, prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka.
Aktivnosti u ovogodišnjem ciklusu završene su taktičkom obukom u zahvatu vodene površine, kojom prilikom su se izviđači osposobljavali za upravljanje desantnim čamcima i izradu splavova i rešavali raznovrsne taktičke zadatke u skladu sa zadatim scenarijom.
Obuka izviđačkih jedinica izvodi se tokom cele godine na različitim terenima i u svim uslovima u kojima se može očekivati njihovo angažovanje, čime se obezbeđuje visok nivo osposobljenosti i borbene gotovosti ovih sastava Vojske Srbije.
Tanjug
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