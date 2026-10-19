VUČIĆ NE SME DA PREŽIVI! Jeziva kampanja Studentske liste i Nove

NEBOJŠA Romčević, blokader i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, čiji studenti su jedni od najekstremnijih, brutalno je zapretio smrću Aleksandru Vučiću, nosiocu liste i prvom na listi "Ujedinjena Srbija".

Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

On je u intervjuuu za Novu, uputio direktnu pretnju po život Aleksandra Vučića.

Očigledno da im je finalna nedelja kampanje da svim silama udare na Vučića i da pošalju poruku: On ne sme da preživi!

Na pitanje da li veruje da Vučić ima u sebi „ono nešto“ što je potrebno da bi shvatio da je gotovo i da prizna poraz, Romčević je rekao:

- Ne verujem. On u sebi nema ništa, pa ni „ono nešto“ Međutim, ima telefon koji će zazvoniti i sa koga će mu biti izrečena njegova sudbina. Sa čijeg broja, ne znam; možda sa više od jednog - zapretio je Romčević.