VUČIĆ NE SME DA PREŽIVI! Jeziva kampanja Studentske liste i Nove
NEBOJŠA Romčević, blokader i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, čiji studenti su jedni od najekstremnijih, brutalno je zapretio smrću Aleksandru Vučiću, nosiocu liste i prvom na listi "Ujedinjena Srbija".
On je u intervjuuu za Novu, uputio direktnu pretnju po život Aleksandra Vučića.
Očigledno da im je finalna nedelja kampanje da svim silama udare na Vučića i da pošalju poruku: On ne sme da preživi!
Na pitanje da li veruje da Vučić ima u sebi „ono nešto“ što je potrebno da bi shvatio da je gotovo i da prizna poraz, Romčević je rekao:
- Ne verujem. On u sebi nema ništa, pa ni „ono nešto“ Međutim, ima telefon koji će zazvoniti i sa koga će mu biti izrečena njegova sudbina. Sa čijeg broja, ne znam; možda sa više od jednog - zapretio je Romčević.
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