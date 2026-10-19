Politika

Nataša Kandić uputila najsnažniju podršku studentskoj listi

В. Н.

19. 10. 2026. u 12:41

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NATAŠA Kandić uputila je najsnažniju podršku studentskoj listi!

Наташа Кандић упутила најснажнију подршку студентској листи

Foto: Printskrin

- Spot je sažetak dvogodišnjeg protesta studenata u Srbiji. Bajka koja nas je očarala mirom, pristojnošću i nadom. Nema protivnika koji to može slomiti - napisala je Kandić na mreži X, komentarišući novi predizborni spot studentske liste.

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