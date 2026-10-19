Nataša Kandić uputila najsnažniju podršku studentskoj listi
NATAŠA Kandić uputila je najsnažniju podršku studentskoj listi!
- Spot je sažetak dvogodišnjeg protesta studenata u Srbiji. Bajka koja nas je očarala mirom, pristojnošću i nadom. Nema protivnika koji to može slomiti - napisala je Kandić na mreži X, komentarišući novi predizborni spot studentske liste.
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