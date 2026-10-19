Nataša Kandić uputila najsnažniju podršku studentskoj listi

IZ Višeg javnog tužilaštva u Beogradu reagovali su na tvrdnje koje je u emisiji "Utisak nedelje" izneo sudija Apelacionog suda u Beogradu i član CEPRIS-a Miodrag Majić, da su u VJT u Beogradu za dan izbora organizovana "posebna dežurstva", te da će "sve eventualne nemire i nerede tokom 25, 26. i 27. oktobra, procesuirati tužioci koji su bliski i odani glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću".