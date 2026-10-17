"LJUDI SU OČIGLEDNO SPREMNI ZA 25. OKTOBAR" Vučević: Mnogo važno da ne odustanemo narednih 8 dana - Nema popravnog 26. oktobra

LIDER SNS-a Miloš Vučević i lider DNP-a, Milan Knežević, obraćaju se na predizbornoj konvenciji u Nišu.

Foto: Printscreen/Jutjub/Alo

Najpre se okupljenima obratio Miloš Vučević:

- Hvala vam, Nišlije, na fantastičnom dočeku. Hvala ljudima koji nisu mogli da uđu unutra, jer je mala sala u Narodnom pozorištu u Nišu da nas sve primi. I napolju ispred pozorišta je fantastična atmosfera. Ljudi su očigledno spremni za 25. oktobar, spremni da ujedinimo Srbiju, spremni da se bore za pobedu, ne zbog nekih statističkih podataka ili procenata, nego radi budućnosti ove države – rekao je Vučević.

On je naveo da su Nišlije, kao i građani Novog Sada i drugih gradova, prošli kroz veoma težak period tokom prethodnih meseci.

Govoreći o događajima u Nišu, Vučević se osvrnuo na 21. mart, kada je, kako je rekao, zajedno sa Anom Brnabić trebalo da prisustvuje sastanku, ali su ih blokaderi sprečili da dođu, uz nasilje.

- Da sad ne ulazim u rad nekih drugih organa koji su to možda trebali drugačije da organizuju, ali posle toga se desilo najgore: nasilje nad ženama, fizički napadi na naše članice, ali na Nišlijke, na žene koje su deo ovog grada. Napad na gradonačelnika, napad na direktora Doma zdravlja. Odvratne scene – izjavio je Vučević.

On je ocenio da je talas nasilja tada krenuo iz Niša, navodeći da su se, prema njegovim rečima, slični događaji potom nastavili u Kuli, Vrbasu, Novom Sadu, Valjevu i drugim mestima.

- I baš zbog toga što smo zajednički to doživljavali, i što ste, nažalost, i vi to preživljavali, ja vas molim da sada, u oslobođenom i osokoljenom Nišu—kad kažem oslobođenom, mislim na te stege blokaderske koja je nametnuta i koja je podmetnuta kao kukavičje jaje našem narodu, ili delu našeg naroda—da je mnogo važno da ne odustanemo narednih 8 dana. Ja samo hoću da vas zamolim da narednih 8 dana, bukvalno, radite sve što možete, uradite sve što možete, razgovarate s ljudima, obiđete svaki deo Niša, svaku gradsku opštinu, mesnu zajednicu, svaki kvart. Nema popravnog 26. oktobra. Kako budemo glasali 26., tako će biti narednih godina, a možda i decenija, pošto su ovo zaista izbori koji po značaju prevazilaze sve izbore prethodnih desetak godina, nesporno. Da vam ja pričam šta je sve urađeno u Nišu pored vas, nema potrebe, vi to najbolje znate. Ja ne kažem da je idealno, ali kažem da je mnogo bolje. Da je mnogo bolje. I ono što hoću da vam kažem posebno: vratio se duh grada u Niš, jer Niš mora da bude grad, ne samo administrativno, rekao je Vučević.

Da ne dozvolimo da nas vrate decenijama unazad

Miloš Vučević poručio je u Nišu da građani na predstojećim izborima odlučuju o budućnosti Srbije i upozorio na, kako je naveo, posledice dolaska na vlast onih koji su učestvovali u nasilju.

- Zamislite šta bi bilo od grada, šta bi bilo od države kada bi ovi koji su hteli da linčuju žene i tuku druge ljude vodili i državu i grad. Vi, nažalost, imate primer kako oni to rade u jednoj gradskoj opštini. I ja mislim da vam bolji primer, ili gori primer, ne treba – rekao je Vučević.

On je istakao da su oni koji su tokom kampanje obećavali promene u praksi pokazali suprotno od onoga što su najavljivali.

- Sve što su pričali u kampanji, videli ste da rade suprotno. E, isto bi vam bilo i sa ovima na nacionalnom nivou. Mi odlučujemo, narod Srbije odlučuje šta je sudbina Srbije – poručio je Vučević.

On je pozvao građane da ne dozvole da se Srbija, kako je rekao, vrati više od decenije unazad, podsećajući na značaj ekonomske stabilnosti i stabilnog kursa dinara.

- Zato vas molim da ne dozvolimo da nas vrate deceniju i više unazad, da nam se opet dešava da svaki dan počinjemo sa kursnom listom. Četrnaest godina nam je dinar stabilan. Četrnaest godina! U istoriji Srbije, od obnove naše državnosti, od Knjaževstva, Kraljevstva, Kraljevine SHS, Jugoslavije, FNRJ, SFRJ, SRJ, mi nismo imali period od 14 godina, odnosno toliko dugačak period, da je dinar stabilan – rekao je Vučević.

Ekonomske posledice

Miloš Vučević upozorio je na ekonomske posledice predloga koji se povezuju sa blokaderskom listom, posebno ukazujući na izjave bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića o kursu dinara i smanjenju plata.

Vučević je ocenio da je stabilnost domaće valute rezultat odgovorne državne politike, snage ekonomije i fiskalne stabilnosti.

- To je rezultat rada države, snage ekonomije, fiskalne stabilnosti, odgovornosti građana, naroda, države – rekao je Vučević.

Govoreći o takozvanoj studentskoj listi, Vučević je tvrdio da na njoj nema studenata, ali ni radnika i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije.

Posebno se osvrnuo na Dejana Šoškića, guvernera Narodne banke Srbije od 2010. do 2012. godine, za koga je rekao da se pominje kao mogući kandidat za premijera.

- Gospodin Šoškić nam poručuje da dinar treba da bude 200 u odnosu na evro, ili da se smanjuju plate. On kaže: „Ima dve opcije: ili da smanjimo plate, ili da kurs dinara bude 200 za jedan evro“ – naveo je Vučević.

On je objasnio kako bi slabljenje dinara moglo da utiče na građane koji otplaćuju kredite.

- Onaj ko, recimo, ima danas ratu kredita 30.000 dinara, imaće ratu 50.000. Ili će mu plata biti manja, pa će mu opet rata biti veća u odnosu na platu – upozorio je Vučević.

Obraćajući se mladima, slikovito je opisao kako bi rast cena mogao da utiče na njihovu svakodnevicu.

- Za 1.000 dinara, umesto dve pice, dve koka-kole i dva kapućina, popićete ili pojesti jednu picu, jednu koka-kolu i jedan kapućino. Ili će roditelji morati da vam daju, umesto 1.000, 2.000 dinara. Orijentaciono govorim brojeve, samo hoću da pokažem šta to znači za svakog građanina – rekao je Vučević.

On je poručio i penzionerima da su plate i penzije povezane, jer se penzije, između ostalog, finansiraju iz doprinosa na zarade.

- Penzije ne mogu da rastu ako se smanjuju plate. Ali iz doprinosa od plata se isplaćuju penzije – istakao je Vučević, dodajući da postoje najave i o smanjenju penzija.

Miloš Vučević oštro je kritikovao predstavnike blokaderskog pokreta, jer bi promenili dosadašnju politiku Srbije prema Rusiji, Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji. On je tokom obraćanja u Nišu upozorio i na opasnost od dolaska na vlast ljudi čije stavove podržavaju političari iz regiona koji su u sukobu sa interesima Srbije.

Govoreći o odnosima sa Rusijom, Vučević kaže da bi blokaderska opcija odmah uvela sankcije Moskvi.

On je potom govorio o Republici Srpskoj, tvrdeći da pojedinci iz suprotnog političkog tabora tu teritoriju nazivaju „genocidnom tvorevinom“ i da se iznose pretnje o oduzimanju državljanstva Srbima iz Republike Srpske koji imaju i državljanstvo Srbije.

Posebno se osvrnuo na izjave sociologa Jova Bakića o vladici Nikolaju Velimiroviću i kardinalu Alojziju Stepincu, ocenjujući da je neprihvatljivo njihovo izjednačavanje.

- Ko će da sprovodi politiku ako to nije Jovo Bakić, koji nam kaže da je vladika Nikolaj Velimirović isto što i Alojzije Stepinac? On je to rekao, možete da nađete. Srpski vladika koji je završio u logoru kod nacista isto što i kardinal Nezavisne Države Hrvatske – izjavio je Vučević.

On je kritikovao i one koje je nazvao lažnim patriotama, tvrdeći da se nacionalnim i patriotskim porukama predstavljaju kako bi pridobili birače, a potom podržali političare čiji su stavovi suprotni interesima Srbije.

Vučević je zahvalio Milanu Kneževiću na dolasku iz Crne Gore i istakao da su sudbina Srbije i položaj srpskog naroda povezani bez obzira na to gde Srbi žive.

- Zna Milan kako je bilo do 2012. godine, kako se Srbija odnosila prema njima. Zna i Republika Srpska kako se Srbija odnosila prema Republici Srpskoj do 2012. godine, a kako od tada – rekao je Vučević.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, upozorio je da su Srbi u pokrajini posebno zabrinuti zbog mogućnosti da na vlast dođu političke opcije koje podržavaju Aljbina Kurtija i Nenada Rašića.

Na kraju obraćanja, Vučević je pomenuo i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, bivšeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića i pojedine političke krugove u Sarajevu, tvrdeći da njihova podrška određenim političkim opcijama u Srbiji treba da bude upozorenje biračima.

- Kada čujete da nekoga podržava Kurti, kada čujete da nekoga podržava Plenković, kada čujete da Milo Đukanović podržava nekoga, kada čujete da deo Sarajeva političkog podržava nekoga, odmah znajte da treba da ste s druge strane. Odmah znajte da je to nesreća i loše za Srbiju. Jer oni sigurno, Plenković, Kurti i ostala bratija, ne misle i ne žele ništa dobro Srbiji – poručio je Vučević.

- Sve je jasno kao dan. Pred nama je čist dan, 25. oktobar, čisto, sve jasno. I hoću da vas zamolim da u nikad većem broju dočekate u sredu, 21., verujem, budućeg predsednika srpske vlade, Aleksandra Vučića. I nije slučajno što je naš završni, najveći skup u Nišu, ovde na jugu, da kažemo: hvala Niš, hvala na svemu. Hvala na svemu što ste izdržali i da ih pobedite ubedljivo. Ubedljiva pobeda u Nišu, u svim opštinama. I da bude, kao što čuveni sportski komentator kaže, "a u Nišu kec, kec kao kuća". Svi za jednog, i jedan za sve. Jedna lista, jedna država, jedan narod. Lista broj 1: Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija. Da ih pobedimo svi na izbore, svi na izbore. Da pobedimo. Pobeda, pobeda, pobeda, pobeda, pobeda. Svi na izbore, svi na izbore. Čista pobeda. Živeo Niš! I živela Srbija! Živela Srbija! Živela Srbija!



Obraćanje Milana Kneževića

-Braćo i sestre, pomaže Bog, i srećna vam pobeda! Da je sreće i da je Crna Gora ono što je nekad bila, večeras biste vi ovde skandirali: "Milojko, Milojko! "

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević oštro je kritikovao premijera Crne Gore Milojka Spajića, optužujući ga da je zaboravio ulogu Srbije i Aleksandra Vučića u političkim promenama u Crnoj Gori. Obraćajući se građanima u Nišu, Knežević je govorio i o političkim prilikama u Srbiji, uporedivši povratak političkog uticaja u Novom Sadu sa preokretom u Staljingradu tokom Drugog svetskog rata.

Knežević je na početku izlaganja poručio da je Spajić zahvaljujući Srbiji i Vučiću postao premijer Crne Gore.

- Jer bi premijer Crne Gore Milojko Spajić, koji je to postao isključivo zahvaljujući Srbiji i Aleksandru Vučiću, trebalo ovde da bude u Nišu. Jer da mu nije bilo Srbije i Aleksandra Vučića, sad bi pripremao natalne karte, dogovarajući sledeću letnju sezonu gde je startovao penzionerke, obećavajući im da im može napraviti kontakt sa pokojnim muževima na onome svetu – rekao je Knežević.

On je ocenio da se u Crnoj Gori zaboravljaju srpski koreni i uloga Srbije tokom političkih promena 2020. godine, kada su masovne litije i otpor Srpske pravoslavne crkve obeležili društvena zbivanja.

- Ali sve se zaboravlja u Crnoj Gori, posebno srpski koreni i posebno ono što je Srbija uradila 2020. godine, omogućujući da kroz veličanstvene litije i kroz otpor Srpske pravoslavne crkve i našeg vernog naroda krenemo da se vraćamo sebi. Ali kako vreme prolazi, sve mi se čini da smo džaba krečili i da su oni u stvari okrečili nas – poručio je Knežević.

Govoreći o političkoj situaciji u Srbiji, Knežević je događaje u Novom Sadu predstavio kao prekretnicu i uporedio ih sa Staljingradskom bitkom, koja je označila veliki preokret na Istočnom frontu u Drugom svetskom ratu.

- Sinoć je Srbija umarširala veličanstveno u Novi Sad, a Novi Sad je u političkom smislu poput Staljingrada: vaskrsnuo, podigao glavu, pružio otpor i krenuo u pobednički marš koji će se završiti 25. oktobra veličanstvenom pobedom Ujedinjene Srbije i mog prijatelja Aleksandra Vučića – izjavio je Knežević.

On je povukao paralelu između nacističke propagande tokom rata i medijskog izveštavanja o političkim događajima u Srbiji, pomenuvši televizije N1 i Nova S, kao i nevladine organizacije koje je optužio da su najavljivale širenje uticaja blokaderske liste iz Novog Sada na Beograd, Niš i ostatak Srbije.

- E, tako su Nova i N1 i sve one specijalne obaveštajne službe i nevladine organizacije govorile da je Novi Sad okupiran i preuzet od blokaderske liste, da je sledeći Beograd, a posle Beograda Niš, a onda Srbija. A onda se Novi Sad poput feniksa podigao iz pepela i sinoć je pokazao da Srbiju Ujedinjenu niko ne može da pobedi i da je srpski narod, onda kada je složan, nepobediv – rekao je Knežević.

On je izrazio uverenje da će se, kako je naveo, Srbija vratiti i u Niš, pozivajući građane da se okupe na Trgu kralja Milana i pokažu privrženost državi.

U nastavku govora Knežević je kritikovao i političke prilike u Crnoj Gori, tvrdeći da je ta zemlja podeljena između onih koji baštine Njegoševu tradiciju i političkih struktura koje, prema njegovoj oceni, deluju pod uticajem Evropske unije.

Posebno je kritikovao ambasadora EU u Crnoj Gori Johana Satlera, tvrdeći da utiče na odluke i vlasti i opozicije.

- Ja vam dolazim iz bratske Crne Gore, koja je, nažalost, podeljena na Njegoševu Crnu Goru i na Satleristan. Satleristan je deo Crne Gore kojim upravlja ambasador Delegacije Evropske unije, izvesni Johan Satler, čija se tvrđava nalazi na obali Ribnice i koji parlamentarnoj većini i parlamentarnoj opoziciji opredeljuje šta smeju da čine, a šta ne smeju da čine – naveo je Knežević.

Knežević je političke aktere koje smatra bliskim Satleru povezao sa antisrpskim političkim snagama, pomenuvši Mila Đukanovića i Aljbina Kurtija.

Cilj takvih politika je slabljenje Srbije i razjedinjavanje srpskog naroda u regionu.

"Svedočio sam dezintegraciji"

Knežević se osvrnuo i na političke događaje iz prošlosti, navodeći 5. oktobar 2000. godine, osamostaljenje Crne Gore, proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova 2008. godine i izručenja srpskih političkih i vojnih rukovodilaca Haškom tribunalu.

- Svedočio sam 5. oktobru, svedočio sam dezintegraciji države, svedočio sam odlasku Crne Gore, svedočio sam sramnoj predaji naše svete zemlje Kosova i Metohije, svedočio sam priznanju takozvane države od nekada srpske Sparte 2008. godine. Svedočio sam izručenjima naših generala, svedočio sam izručenju našeg predsednika Slobodana Miloševića i sve to zbog nekog evropskog oltara i evropske žrtve – rekao je Knežević.

On je poručio da Srbija više ne sme da dozvoli nacionalna poniženja i odricanje od svojih interesa.

- E sada treba da im kažemo, kao što je rekao i Aleksandar Vučić 2012. godine: dosta je, jer Srbija nije na prodaju, Srbija nije spremna da predaje i izdaje svoj nacionalni obraz i nacionalno dostojanstvo – istakao je lider DNP-a.

Knežević je govorio o problemima koje ima sa pravosudnim organima u Crnoj Gori zbog pesme „Generale, nek je tvojoj majci hvala“.

- Zbog ove pesme, generale, nek je tvojoj majci hvala, mene su već saslušavali u tužilaštvu i imam više prijava od strane tužilaštva nego zajedno Kavački i Škaljarski klan. U ovom trenutku nisam siguran da neću biti i uhapšen čim uđem u Crnu Goru ili u Satleristan – rekao je Knežević.

Hrvatska ponižava Crnu Goru

- I ako me budu uhapsili, vjerujte da ću u zatvoru agitovati i raditi, da čitav zatvor pjeva "Đenerale" nek je tvojoj majci hvala, da će morati da nas izbače iz zatvora. Braćo i sestre, moram da vam kažem da Crna Gora u ovom trenutku sve više podsjeća na neki hrvatski Goli otok, zato što su nam, pod znacima navoda, "braća Hrvati" ili naši susjedi ispostavili, kako bi rekao Andrej Plenković, 8 uvjeta ne bi li ušli u Evropsku uniju. Prvi uvjet je da im vratimo školski brod "Jadran" koji je dominantno finansirao kralj Aleksandar I Ujedinitelj, i koji, ako kome treba da pripadne, onda treba da pripadne Srbiji, a ne Hrvatskoj. Drugi uvjet je da promijenimo ime bazena koje nosi naziv proslavljenog jugoslovenskog i crnogorskog vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, i vjerovatno da ga nazovemo imenom Anta Pavelića ili Maksa Luburića, kako bi pokazali da smo uvijek bili dio one crvene Hrvatske koju su promovisali arhi-izdajnici Sekula Drljević i Savić Marković Stedimlija. Treći uvjet je da isplatimo logoraše u Morinju, u mjestu gđe niko nije nastradao sa 17 miliona evra, a da pritom ne smijemo da pomenemo srpske i crnogorske mučenike iz logora Lora gđe su ih ubijali po NDH metodama, i gđe smo im kosti skupljali godinama i decenijama nakon toga jer su samo branili ustavni poredak Socijalističke Federativne Republike Jugoslav ije. Sledeći uvjet je da vratimo nekakvu imovinu Hrvatima u Boki Kotorskoj. Sledeći uvjet je da platimo 2 milijarde i 700 miliona evra ratne odštete. I kada sam čuo da treba da vratimo 2 milijarde i 700 miliona evra ratne odštete, ja sam došao na jedinu ideju kojom možemo da vratimo taj novac: pošto nas u Crnoj Gori ima 520. 000, a bubreg na crnom tržištu košta 50. 000 evra, ako svi mi prodamo po bubreg, i maloljetni i punoljetni, doći ćemo do cifre 2 milijarde i 600 miliona. Ostaje nam još 100 miliona. Da smo dobro sa Srbijom, tražili bismo od Aleksandra Vučića kao što su mu vazda tražili kad im je trebalo. Ali pošto sada nismo dobro sa Srbijom, jer nam je bliža Hrvatska, ostaje nam da pozajmimo još po 50 miliona od Škaljarskog i Kavačkog klana kako bismo došli do 2 milijarde i 700 miliona evra i isplatili naše susjede Hrvate za ratnu odštetu, i ako možemo sa tim parama da kupimo raketni sistem da gađamo i Vašington i Peking i Berlin i Moskvu odjednom, oni sada traže da im vrat imo taj novac. Ali nemojte da aplaudirate, jer postoje suvi geniji u Crnoj Gori koji, kada su to čuli, rekli su: "Neka to Srbija vrati." A zašto Srbija da vrati? Pitao sam potpredsednika Skupštine, Mirsada Nurkovića. Kaže: "Zato što su Srbi bili na dubrovačkom ratištu i zato što su tamo Srbi ratovali u ime velikosrpske hegemonije. " Ali, braćo i sestre, kad uđete u grad Dubrovnik, ja više tamo ulaziti neću, jer mi je zabranjen ulaz, a sve i da mi dozvole da uđem, više nikad moja noga neće kročiti u Hrvatsku, jer Hrvatska me ne zaslužuje ni jednu perut iz ove moje ćelave glave, a kamoli da kročim u nju.