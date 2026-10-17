"BILO JE TU I NEŠTO LIČNO PROTIV SRBIJE PO SVAKU CENU" Vučić: Kina, Rusija, Viktor Orban, Fico, izdržali ogromne pritiske
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio pomoći prijateljskih moćnika na rezoluciji i pobedi nakon tesne "borbe".
- Pomagali su mnogo. Samo te rezolucije da se setite. Kina, Rusija, Viktor Orban, Fico, izdržali ogromne pritiske. Mi smo pobedili 81 prema 84 po temi u kojoj je bilo nemoguće. Ta zastava mi je ostala u Predsedništvu. Možda će Ana da mi da kad bude izlazila iz kabineta. Viktor je od uzdržanog glasao "za". Duboka država je rekla da mora. Analena Berbok je sa najvećom mogućem mržnjom radila sve protiv nas. Bilo je tu i nešto lično protiv Srbije po svaku cenu. Pobedili smo ih pre toga na Interpolu. Čujem se sa Viktorom. "Aleksandre, ti si racionalan, prijatelj si. Moji mi kažu da je teško i pokušaću da budem uzdržan". Sećam se odgovaram iz hotelske sobe, 4 ujutru: "Viktore, meni je ovo najvažnije, ništa mi ne znači ako ti kao prijatelj nećeš da mi pomogneš, potrudiću se da budem uzdržan". Bio je protiv! - kaže Vučić, pa dodaje:
- Ljudi koji ne vide Moskvu i Peking, apsolutno su zaslpeljeni sjajem zapadnog svetal i ništa drugo ne vide. Ako vidie više stvari racionalnije poređate. Mogao sam da donesem bolje odluke. To je jedina budućnost Srbije.
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