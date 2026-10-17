"ŠTO JE TIKVA PRAZNIJA, TO JE BEZOBRAZNIJA" Vučić: Slušate Bakića koji kaže da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao da bi DOS-ovci da cepaju Srbiju i pune džepove.

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- Nemaš pravo da sprečavaš nekoga da ima svoj skup. Nemaš pravo da sprečiš nekoga da ide u Novi Sad. Ti kršiš Ustav. Ne zakonima, Ustavom. Po pitanju Vojvodine menjaće Ustav. Neće imati većinu i neće moći da sprovode tu ideju. Kuvaju žabu, ne bi li je na kraju progutali. Žaba se usprotivila i postala čovek koji se suprostavlja. Zamislite sebe kao intelektualac da budete na skupu u Valjevu dosovskih stranaka, Studentske liste. Tu govori vrhunski intelektualac Zlatko Kokanović. Prazna tikva. Što je tikva praznija, to je bezobraznija. Nalaktite se i kažete ovo je budućnost. Slušate Bakića koji kaže da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac. Bravo. Šoškić, da bude premijer? Da se štiti interes tajkuna. Sa svojom firmom radi kao guverener Narodne banke - kaže Vučić.