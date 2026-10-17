"ŠTO JE TIKVA PRAZNIJA, TO JE BEZOBRAZNIJA" Vučić: Slušate Bakića koji kaže da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao da bi DOS-ovci da cepaju Srbiju i pune džepove.
- Nemaš pravo da sprečavaš nekoga da ima svoj skup. Nemaš pravo da sprečiš nekoga da ide u Novi Sad. Ti kršiš Ustav. Ne zakonima, Ustavom. Po pitanju Vojvodine menjaće Ustav. Neće imati većinu i neće moći da sprovode tu ideju. Kuvaju žabu, ne bi li je na kraju progutali. Žaba se usprotivila i postala čovek koji se suprostavlja. Zamislite sebe kao intelektualac da budete na skupu u Valjevu dosovskih stranaka, Studentske liste. Tu govori vrhunski intelektualac Zlatko Kokanović. Prazna tikva. Što je tikva praznija, to je bezobraznija. Nalaktite se i kažete ovo je budućnost. Slušate Bakića koji kaže da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac. Bravo. Šoškić, da bude premijer? Da se štiti interes tajkuna. Sa svojom firmom radi kao guverener Narodne banke - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ O NAPADIMA NA NjEGOVU PORODICU: "To nije politika normalne Srbije"
17. 10. 2026. u 23:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)