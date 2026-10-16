SPEKTAKULARNE SCENE NA PUTEVIMA KA NOVOM SADU! Reke traktora slivaju se ka Srpskoj Atini, poljoprivrednici krenuli na veliki skup (VIDEO)

KOLONE poljoprivrednih mašina formirane su još pre svitanja, uz istaknute srpske trobojke

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Snažna poruka jedinstva poslata je jutros sa severa Srbije.

Poljoprivrednici iz različitih krajeva Vojvodine izašli su na puteve sa stotinama traktora i poljoprivrednih mašina, poručujući da podržavaju mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

Kolone traktora krenule su ka Novom Sadu, gde će večeras u 18 časova biti održan skup „Ujedinjene Srbije“.

Od ranih jutarnjih časova poljoprivrednici su se okupljali na više lokacija, a kolone mehanizacije pristizale su iz različitih pravaca.

Već u četiri sata ujutru plato kod nekadašnje kasarne „Pobeda“ bio je prepun traktora koji su se odazvali pozivu. Poljoprivrednici su, uz istaknute srpske trobojke, organizovano pripremali mehanizaciju za polazak.

Slična atmosfera zabeležena je i u Slobodnoj carinskoj zoni u Novom Sadu, gde je plato bio ispunjen poljoprivrednim mašinama i pre šest sati ujutru. Formirana je kilometarska kolona koja je tačno u šest časova krenula ka mestu okupljanja.

Veliki broj poljoprivrednika iz Temerina, Bečeja i Srbobrana takođe se traktorima uputio ka Novom Sadu, dok su se okupljanju pridružili i domaćini iz Kaća.

Podrška je stigla i iz srca Bačke. Poljoprivrednici iz Kule i Vrbasa organizovali su kolone traktora i krenuli ka Novom Sadu.

Okupljeni poljoprivrednici na ovaj način želeli su da pokažu zajedništvo i podršku, ističući da su mir, stabilnost, snažna država i kontinuitet dosadašnje politike poruke koje žele da pošalju sa današnjeg skupa.