VUČIĆ ZAGRMEO DA ČUJE CELA SRBIJA: Do pobede 25 oktobra!
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je juče u Lazarevcu da on hoće da služi samo svom narodu i nikome više i da je to upravo razlika između njega i njegovih političkih protivnika te da će zato i pobediti na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar.
Putem zvaničnog Instagram naloga podeljeni su najbolji kadrovi sa skupa, a Vučić je poručio samo jedno:
"Do pobede 25. oktobra!"
Kako je poručio, i sada kad ih bude pobedio za desetak dana, o njima će se voditi briga. Posebno je zahvalio penzionerima i ženama za koje je rekao da su najodgovorniji u našem društvu.
"Penzije će da rastu i to penzioneri treba da znaju. Posebno hvala našim ženama koje su sačuvale i porodice i društvo i Srbiju u celini", kazao je Vučić.
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