BRUKA I SRAMOTA! Crvena farba prosuta po transparentu "Srbija pobeđuje" u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)
DA pripadnici i simpatizeri "studentske liste" nemaju granica u svojoj mrži govori njihovo novo delo.
Naime, transparent "Ujedinjena Srbija" osvanuo je jutros preliven crvenom bojom.
Nije ni čudo što jednu ovakav pokret podržava i Aljbin Kurti, lider samoproglašenog Kosova. Ovako sraman psotupak je u njegovom duhu.
"Studentska lista" po ko zna koji put nam je svima dala do znanja da nemaju tolerancije za one koji ne razmišljaju isto kao i oni. Za one koji ne žele nemire, blokade, propast dinara, izdaju KiM i sanckije Rusiji.
Zamislite kako bi izgledala Srbija da oni, nekim čudom, dođu na vlas.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
BLOKADERI: Kad se laž pretvori u samoobmanu
16. 10. 2026. u 11:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)