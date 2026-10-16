BRUKA I SRAMOTA! Crvena farba prosuta po transparentu "Srbija pobeđuje" u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

DA pripadnici i simpatizeri "studentske liste" nemaju granica u svojoj mrži govori njihovo novo delo.

Foto: Lj.P.

Naime, transparent "Ujedinjena Srbija" osvanuo je jutros preliven crvenom bojom.

Nije ni čudo što jednu ovakav pokret podržava i Aljbin Kurti, lider samoproglašenog Kosova. Ovako sraman psotupak je u njegovom duhu.

Foto: Lj.P.

"Studentska lista" po ko zna koji put nam je svima dala do znanja da nemaju tolerancije za one koji ne razmišljaju isto kao i oni. Za one koji ne žele nemire, blokade, propast dinara, izdaju KiM i sanckije Rusiji.

Zamislite kako bi izgledala Srbija da oni, nekim čudom, dođu na vlas.

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