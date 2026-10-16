NATO LOBISTI SU ZA BLOKADERE Vučić: Žene su im posebno na meti, znaćemo da sudimo siledžijama, da sudimo nasilnicima

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pred 100.000 ljudi u Novom Sadu poručio je da je "Studentskoj listi" podršku dao i najveći NATO lobista.

Foto: Printskrin

Dobili su danas podršku, stavio je njegovu sliku ovog prvog na listi studentskoj, čuveni student godina koji je, ovaj, Srdanović. Stavili su njegovu sliku Ginter Felinger, valjda, najveći NATO lobista i najveći prištinski lobista, najveći mrzitelj Srba u Evropi, je jasno rekao: "Vučić mora da bude poražen." Hvala mu, to mi je najbolja preporuka kod mog naroda. Sada ste sve razumeli: ko su ljudi koji me ruše, ko su ljudi koji hoće neke druge na vlasti u Srbiji. Hoću, hoću da vam kažem da su poslednjeg dana i nedelja učestali sa nasilnim ispadima, i sve bih to negde razumeo. Imaju ove spolja plaćene medije koji su tu bili i postojali samo da bi širili mržnju. Sve bih to razumeo. Ali ne mogu da razumem to da kada pesnicom u glavu udare neku ženu, nisu u stanju da kažu: "Izvinite" i "Žao nam je" - naveo je.

Kad je to kod nas Srba neko udarao žene? Mi Srbi smo uvek bili džentlmeni gospoda, brinuli o ženama, čuvali žene. Nikad to kod nas Srba nije bilo. Ko su ti ljudi, kako su ih to napravili da se hvale i da se diče time da tuku žene? Čuvaćemo, i branićemo, i pokazivaćemo zahvalnost prema našim ženama koje su odbranile porodice naše, koje su odbranile društvo naše, koje su, na kraju krajeva, odbranile našu državu. Hvala vam, drage žene, za svu ljubav, za svu podršku, za sve ono što ste učinile da sačuvate Srbiju. I znaćemo da sudimo siledžijama, da sudimo nasilnicima. Dragi penzioneri, zbog onoga što ste podržali teške mere od 2014. do 2017., obećao sam vam bolji život, i danas vidite da to ispunjavamo. A ja vam sad kažem: sledeće godine Srbija će biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi, sa stopom od 4,5 odsto a penzije ćemo dramatično više i još jače da povećavamo, i pratiće plate. I hvala vam za svu ljubav i podršku.