PORAZ OD LUGANA PROMENIO SVE! Zvezda ozbiljno zamrsila put ka osmini finala LK

Ipak, i dalje je sve u rukama tima Alberta Rijere.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je porazom od Lugana rezultatom 3:2 na startu Lige konferencije zakomplikovala put ka direktnom plasmanu u osminu finala, ali su joj izgledi za nastavak evropske sezone i dalje veoma visoki.

Prema najnovijim projekcijama platforme Football Meets Data, crveno-beli imaju čak 86,2 odsto šansi da ligašku fazu završe među 24 najbolje ekipe i obezbede plasman u nokaut rundu.

Situacija je znatno nepovoljnija kada je reč o direktnom prolasku u osminu finala.

Verovatnoća da Zvezda izbori mesto u 1/8 finala sada iznosi 21,7 odsto, što je za 16,5 procentnih poena manje u odnosu na procene pre početka takmičenja.

Samo su Braga, sa padom od 21,4 procentna poena, i Ajaks, sa 19,3, zabeležili veći pad izgleda za direktan plasman u osminu finala.

Model Football Meets Data predviđa da bi šampion Srbije ligašku fazu mogao da završi na 17. poziciji sa prosečno očekivanih 9,2 boda. To bi, prema ovim proračunima, bilo dovoljno za plej-of nokaut faze, ali ne i za direktan prolaz među 16 najboljih.

🟢 UECL projections after MD1, with teams ordered on xPts https://t.co/mFr5sOsfid — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 15, 2026

Dok je Zvezda izgubila deo izgleda za plasman u sam vrh tabele, Lugano je pobedom u međusobnom duelu popravio svoju poziciju. Švajcarski klub je sada projektovan na osmo mesto sa 10,8 bodova, a njegove šanse za direktan plasman u osminu finala porasle su za 12,3 procentna poena, na 36,3 odsto.

Standings provided by Sofascore