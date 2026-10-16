BORIĆEMO SE I POBEDITI ZLO KOJE SE NADVILO NAD SRBIJOM! Vučić: "Najveći mrzitelj Srba u Evropi podržao je Iliju Srdanovića"
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić reagovao je na to što je prištinski lobista danas podržao Iliju Srdanovića i „Studentsku listu“.
- Najveći mrzitelj Srba u Evropi, NATO lobista i prištinski lobista danas je podržao Iliju Srdanovića i „Studentsku listu“.
Borićemo se i pobediti zlo koje se nadvilo nad Srbijom! - rekao je Vučić.
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