"Neprijatno ga je slušati": Legenda žestoko udarila po treneru Ajaksa

Sve manje strpljenja imaju u Holandiji za španskog trenera Mičela Sančeza. Posebno posle poraza od Hajduka u Splitu usledile su oštre kritike.

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Glasno je njegove izbore na terenu komentarisao legendarni fudbaler i trener Ajaksa Frank de Bur. Po njemu, posebna greška je što je Mičel na zahtevnom gostovanju poverenje ukazao devetnaestogodišnjem levom beku Žofreu Torensu.

Smatra De Bur da ovako zahtevan meč nije bio prilika za mladog fudbalera. Smatrao da je Oven Vajn bio bolja opcija.

Još oštriji deo kritika odnosio se na Mičelovo poznavanje engleskog jezika. De Bur je, komentarišući njegovo obraćanje medijima, izgovorio reči koje su brzo privukle pažnju: smatra da je neprijatno slušati trenera dok se tako izražava.

Sličan stav izneo je i Tobi Aldervejreld, nekadašnji defanzivac Atletiko Madrida. On je otvorio pitanje komunikacije između trenera i igrača u međunarodnoj svlačionici.

Prema njegovim rečima, veliki broj fudbalera ne razume španski, pa je važno da trener ume jasno da prenese svoje ideje na engleskom.