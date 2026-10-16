Svet

LNR POTPUNO POD NAŠOM KONTROLOM: Putin zagrmeo, otkrio neveorvatnu promenu u 2026. godini

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 10. 2026. u 19:57

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je samoproglašena Luganska Narodna Republika (LNR) u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga.

ЛНР ПОТПУНО ПОД НАШОМ КОНТРОЛОМ: Путин загрмео, открио невеорватну промену у 2026. години

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Putin je rekao, tokom posete pomoćnom komandnom mestu združenih snaga ruske vojske, da je pod kontrolom ukrajinskih snaga ostalo još 10 odsto teritorije samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) i oko 16,5 odsto teritorije Zaporoške oblasti, preneo je Sputnjik.

Ruski predsednik je naveo da je od početka godine ruska vojska preuzela kontrolu nad 310 ukrajinskih naselja i 6.500 kvadratnih kilometara teritorije. Putin je istakao da stvaranje bezbednosne zone neće biti predmet pregovora, kao i da se, nakon što su ukrajinske oružane snage izvršile invaziju na rusku Kursku oblast, ruske oružane snage dobile zadatak ne samo da proteraju neprijatelja, već i da uspostave zonu bezbednosti.

 - Formiranje zone bezbednosti na granici sa Ukrajinom uspešno se realizuje - istakao je Putin, navodeći da je cilj ruske vojske da se apsolutno osigura bezbednost pogranične oblasti.

(Tanjug)

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