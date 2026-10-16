LNR POTPUNO POD NAŠOM KONTROLOM: Putin zagrmeo, otkrio neveorvatnu promenu u 2026. godini
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je samoproglašena Luganska Narodna Republika (LNR) u potpunosti pod kontrolom ruskih snaga.
Putin je rekao, tokom posete pomoćnom komandnom mestu združenih snaga ruske vojske, da je pod kontrolom ukrajinskih snaga ostalo još 10 odsto teritorije samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) i oko 16,5 odsto teritorije Zaporoške oblasti, preneo je Sputnjik.
Ruski predsednik je naveo da je od početka godine ruska vojska preuzela kontrolu nad 310 ukrajinskih naselja i 6.500 kvadratnih kilometara teritorije. Putin je istakao da stvaranje bezbednosne zone neće biti predmet pregovora, kao i da se, nakon što su ukrajinske oružane snage izvršile invaziju na rusku Kursku oblast, ruske oružane snage dobile zadatak ne samo da proteraju neprijatelja, već i da uspostave zonu bezbednosti.
- Formiranje zone bezbednosti na granici sa Ukrajinom uspešno se realizuje - istakao je Putin, navodeći da je cilj ruske vojske da se apsolutno osigura bezbednost pogranične oblasti.
(Tanjug)
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