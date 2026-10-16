KORAK PO KORAK DO NOVOG SADA: Mladi nakon provedene noći u Futogu, ponovo na putu ka velikom skupu podrške Vučiću (FOTO)

KAKO se približavaju parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar, sve više pažnje privlače građani koji otvoreno priznaju da nikada ranije nisu glasali za Aleksandra Vučića, ali da će ovoga puta podržati njegovu listu. Ono što je posebno zanimljivo jeste njihovo objašnjenje – na takvu odluku nisu ih podstakli samo rezultati aktuelne vlasti, već i ponašanje blokadera, njihova retorika i političke poruke.