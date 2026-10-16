KORAK PO KORAK DO NOVOG SADA: Mladi nakon provedene noći u Futogu, ponovo na putu ka velikom skupu podrške Vučiću (FOTO)
NAKON noći koju su proveli u Futogu, mladi ljudi koji su juče u 11 časova krenuli peške iz Bačke Palanke ka Novom Sadu kako bi prisustvovali današnjem skupu podrške Aleksandru Vučiću, upravo su krenuli iz Futoga ka Novom Sadu.
Oni su sinoć u večernjim satima dočekani u Futogu, nakon 8 sati dugog pešačenja.
Njihov dolazak na skup Srpske napredne stranke očekuje se danas oko 15 časova i 30 minuta.
Podsetimo, miting počinje večeras u 18 časova na Trgu slobode u Novom Sadu.
(nsuzivo.rs)
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