Politika

KORAK PO KORAK DO NOVOG SADA: Mladi nakon provedene noći u Futogu, ponovo na putu ka velikom skupu podrške Vučiću (FOTO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 12:21

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NAKON noći koju su proveli u Futogu, mladi ljudi koji su juče u 11 časova krenuli peške iz Bačke Palanke ka Novom Sadu kako bi prisustvovali današnjem skupu podrške Aleksandru Vučiću, upravo su krenuli iz Futoga ka Novom Sadu.

КОРАК ПО КОРАК ДО НОВОГ САДА: Млади након проведене ноћи у Футогу, поново на путу ка великом скупу подршке Вучићу (ФОТО)

Foto: nsuzivo.rs

Oni su sinoć u večernjim satima dočekani u Futogu, nakon 8 sati dugog pešačenja.

Njihov dolazak na skup Srpske napredne stranke očekuje se danas oko 15 časova i 30 minuta.

Foto: Foto: nsuzivo.rs

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Podsetimo, miting počinje večeras u 18 časova na Trgu slobode u Novom Sadu.

(nsuzivo.rs)

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