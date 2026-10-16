BLOKADERI IH UBEDILI DA GLASAJU ZA VUČIĆA Nikada ga nisu podržavali, a sada poručuju: Otvorili su nam oči

KAKO se približavaju parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar, sve više pažnje privlače građani koji otvoreno priznaju da nikada ranije nisu glasali za Aleksandra Vučića, ali da će ovoga puta podržati njegovu listu. Ono što je posebno zanimljivo jeste njihovo objašnjenje – na takvu odluku nisu ih podstakli samo rezultati aktuelne vlasti, već i ponašanje blokadera, njihova retorika i političke poruke.

Foto: SNS

Istovremeno, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” ima značajnu prednost u odnosu na Studentsku listu.

Dok se predizborna kampanja približava završnici, sve je više javnih svedočenja ljudi koji tvrde da su upravo zbog postupaka studentskog pokreta promenili svoje ranije političko opredeljenje.

Umesto da ih pridobiju, blokaderi su svojim nastupima, kako sami ovi građani objašnjavaju, postigli suprotan efekat – podstakli su ih da podrže politiku Aleksandra Vučića.

O tome je govorio i sam Vučić tokom predizbornog skupa u Lazarevcu, održanog 15. oktobra, kada je prepričao razgovor sa čovekom koji mu je objasnio zbog čega je odlučio da glasa za listu broj jedan.

– Nije mene Informer ubedio da glasam za tvoju listu. Mene je N1 ubedio. Kad gledam, vidim koliko mrze Srbiju, vidim šta sve rade Srbiji i doneo sam odluku da podržim ovu stranu, možda prvi put u životu – preneo je Vučić reči svog sagovornika.

Ova izjava privukla je pažnju upravo zato što ukazuje na zanimljiv politički paradoks: mediji i politički nastupi koji su izrazito kritični prema vlasti kod pojedinih građana, prema njihovim sopstvenim rečima, proizvode potpuno suprotan efekat od očekivanog.

Nikada nije glasao za Vučića, a sada je promenio odluku

Da nije reč samo o jednom takvom primeru, pokazuje i javni nastup književnika, filozofa i kolumniste Filipa Grbića, koji je 10. oktobra gostovao u Jutarnjem programu TV Prva.

Grbić je otvoreno govorio o tome kako su studentske blokade uticale na njegov odnos prema domaćoj politici i navele ga da preispita ranija uverenja.

– Ja sam se slabo interesovao za domaće političke aktuelnosti pre nego što su počele blokade – rekao je Grbić.

Tokom gostovanja podsetio je i na viralni snimak mladića koji je objasnio da ranije nije izlazio na izbore, ali da su ga upravo studentski protesti motivisali da prvi put glasa i podrži Vučića.

Grbić je priznao da se prepoznao u takvom razmišljanju, a zatim izgovorio rečenicu koja je izazvala veliku pažnju.

– Ja nikad nisam pre glasao za Vučića, a za dve nedelje ću glasati za njega – poručio je Grbić.

Njegovo priznanje posebno je zanimljivo jer dolazi od čoveka koji se, prema sopstvenim rečima, ranije nije naročito interesovao za domaće političke prilike. Upravo su ga blokade podstakle da se politički aktivira, ali ne na način kojem su se njihovi organizatori nadali.

Vučić reagovao na Grbićevu izjavu

Na javno iznet stav Filipa Grbića reagovao je i Aleksandar Vučić, ocenivši da posebnu težinu ima podrška ljudi koji ranije nisu glasali za njegovu listu.

– Najveća pobeda je kada čovek koji nikada nije glasao za nas danas kaže da želi da nam ukaže poverenje. To znači da smo svojim radom, trudom i rezultatima uspeli da zaslužimo njegovo poverenje. Hvala – poručio je Vučić.

Istraživanje pokazalo: Ujedinjena Srbija na 48,6 odsto, Studentska lista na 37,1

Da lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” ima značajnu podršku birača, pokazuju i rezultati istraživanja agencije Faktor plus.

Prema istraživanju sprovedenom od 16. do 20. septembra 2026. godine, na uzorku od 986 ispitanika, lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” imala je podršku od 48,6 odsto, dok je Studentska lista zabeležila 37,1 odsto.

To znači da je prednost liste broj jedan iznosila čak 11,5 procentnih poena.

„Hvala, studenti, otvorili ste mi oči”

Slične poruke mogu se pronaći i na društvenim mrežama, gde pojedini korisnici otvoreno govore o promeni svog političkog opredeljenja.

Jedan od njih, koji se na društvenoj mreži X potpisuje kao „Baja iz Kraja”, objavio je poruku u kojoj je naveo da se prepoznao u razmišljanju građana koji su zbog studentskih protesta odlučili da podrže Vučića.

„Reče jedan čovek. U stvari, nije samo jedan. I ja sam taj jedan čovek. Hvala, studenti, otvorili ste mi oči”, napisao je on.

Uz objavu je podelio i snimak sa mitinga na kojem govori Aleksandar Vučić, uz poruku:

„Srbija da pobedi, glasajte za broj 1.”

Ovakve objave predstavljaju još jedan primer javno iskazanog nezadovoljstva studentskim pokretom, koje se kod pojedinaca pretvorilo u najavu podrške listi koju predvodi Aleksandar Vučić.

Blokaderi želeli da oslabe Vučića, a građane podstakli da prvi put glasaju za njega



Za njih, kako sami objašnjavaju, presudno pitanje više nije samo odnos prema aktuelnoj vlasti, već i kakvu političku alternativu nude blokaderi.

Dok pristalice liste broj jedan ističu rezultate u oblasti ekonomskog razvoja, izgradnje puteva, otvaranja fabrika, novih radnih mesta i rasta plata i penzija, deo građana koji sada najavljuju podršku Vučiću posebno naglašava nezadovoljstvo retorikom i ponašanjem studentskog pokreta, koji osim pretnji neistomišljenicima ne nude apsolutno ništa što bi građane Srbije uverilo u dobrobit koju nosi Studentska lista.

Pretnje, zabrane penzionerima da glasaju, pretnje dodatnim oporezivanjem penzionera,pretnje jahanjima, lustracijama, odricanje Kosova, unižavanje naših građana u Republici Srpskoj, nazivanje Generala Mladića zločincem... upravo su neopredeljene opredelili za ono što pruža Ujedinjena Srbija - mir, stabilnost i prosperitet.

(24sedam)