Šok za bivšeg trenera Partizana: Ovome se nije nadao!
Iznenađenje u 13. kolu Prve lige Srbije.
Fudbaleri OFK Vršca pobedili su ekipu Teleoptika sa 1:0 u 14. kolu Prve lige Srbije.
Konačno su Vrščani prekinuli crni niz od tri meča bez pobede i postignutog gola! Domaćin se ponovo vratio na pobedničku stazu i uhvatio priključak za vodećim tandemom.
Nasuprot njima, "Partizanove bebe" su zaustavljene pošto su upisali dva uzastopna trijumfa, dok je gol odluke postigao Uroš Čejić.
Igrao se 83. minut kada se zatresla mreža Zemunaca. Izuzetno jak i precizan udarac poslao je ofanzivac Vrščana.
Olakšavajuću okolnost domaćinu predstavljalo je isključene Đurovića, koji je "pocrveneo" u 66. minutu. Po završetku meča, i šef stručnog štaba Teleoptika i nekadašnji trener Partizana, Marko Jovanović zaradio je dva brza žuta kartona i poslat je na tribinu.
Što se tiče tabele, OFK Vršac se sada nalazi na trećoj pozicijii sa 25 bodova, tri više ima lider čačanski Borac, a drugoplasirani TSC 27 poena.
S druge strane, Teleoptik zauzima 13. mesto sa toliko osvojenih bodova.
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