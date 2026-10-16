Šok za bivšeg trenera Partizana: Ovome se nije nadao!

Iznenađenje u 13. kolu Prve lige Srbije.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Fudbaleri OFK Vršca pobedili su ekipu Teleoptika sa 1:0 u 14. kolu Prve lige Srbije.

Konačno su Vrščani prekinuli crni niz od tri meča bez pobede i postignutog gola! Domaćin se ponovo vratio na pobedničku stazu i uhvatio priključak za vodećim tandemom.

Nasuprot njima, "Partizanove bebe" su zaustavljene pošto su upisali dva uzastopna trijumfa, dok je gol odluke postigao Uroš Čejić.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Igrao se 83. minut kada se zatresla mreža Zemunaca. Izuzetno jak i precizan udarac poslao je ofanzivac Vrščana.

Olakšavajuću okolnost domaćinu predstavljalo je isključene Đurovića, koji je "pocrveneo" u 66. minutu. Po završetku meča, i šef stručnog štaba Teleoptika i nekadašnji trener Partizana, Marko Jovanović zaradio je dva brza žuta kartona i poslat je na tribinu.

Što se tiče tabele, OFK Vršac se sada nalazi na trećoj pozicijii sa 25 bodova, tri više ima lider čačanski Borac, a drugoplasirani TSC 27 poena.

Foto: Prva liga Srbije/printskrin

S druge strane, Teleoptik zauzima 13. mesto sa toliko osvojenih bodova.

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