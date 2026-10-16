BORBA DAVIDA I GOLIJATA 25. OKTOBRA: Vučić sam protiv opozicije, Mila, Kurtija, Spajića, Plenkovića i tajnih službi — I SVE IH POBEĐUJE!
PIŠE: Dražen Živković, glavni urednik TV PRVA za Crnu Goru i osnivač portala Borba
Ako ste mislili da ste u politici, otkada politika i istorija postoje, vidjeli baš sve — grdno ste se prevarili. Pred nama je datum koji će ostaviti dubok trag u novijoj političkoj istoriji Balkana. 25. oktobra slijedi rasplet kakav do sada nije zabilježen:
Na jednoj strani stoji sam jedan čovjek — Aleksandar Vučić, a na drugoj stoji nikad viđena, nikad otvorenija i nikad bezobzirnija koalicija svih onih kojima smeta jaka, suverena i ekonomski nezavisna Srbija.
Ovo više nije obična politička utakmica, niti klasično odmjeravanje snaga vlasti i opozicije. Ovo je izvorna borba Davida i Golijata.
Svi na jednoga: Monstruozni pakt protiv Beograda
Pogledajte tu listu i biće vam jasno koliki je ulog u ovoj igri. Udruženi u zajedničkom frontu protiv Vučića, rame uz rame stoje:
Unutrašnja opozicija u Srbiji, spremna na pakt sa bilo kime samo radi dolaska na vlast; *
- Političko Sarajevo i Priština na čelu sa Aljbinom Kurtijem, koji ne kriju da im je slaba Srbija jedini cilj;
- Zagreb i Andrej Plenković, koji iz dana u dan ispostavljaju nove ultimatume;
- Milo Đukanović, Milojko Spajić i veći dio političke Podgorice, koji otvoreno ili prikriveno drže tercu ovoj regionalnoj hajci;
- Djelovi Brisela i moćnih evropskih obavještajnih službi, kojima ne odgovara lider koji misli svojom glavom i ne klima na svaki mig sa strane.
- Svi regionalni mediji pod kontrolom centara moći, koji vode bespoštedni medijski rat protiv Beograda;
Pitanje koje se postavlja jeste prostodušno, a poražavajuće za sve njih: Koliko mora biti jak jedan čovjek i koliko mora biti stabilna država koju vodi, kada je protiv njih morala da se podigne čitava regionalno-evropska mašinerija?
Zašto im smeta Aleksandar Vučić?
Ne spaja ovu šarenu i neprirodnu koaliciju nikakva ljubav, niti briga za demokratiju. Spaja ih gola kalkulacija i strah.
Smeta im Srbija koja gradi auto-puteve, koja podiže plate i penzije, koja ne savija kičmu u Briselu i ne uvodi sankcije saveznicima. Smeta im Vučić jer odbija da ponudi „besplatan sir iz mišolovke“, onaj isti sir koji Aljbin Kurti i regionalni sponzori nude u zamenu za predaju Kosova i Metohije i potpuno gašenje srpskog suvereniteta.
Oni ne ruše Vučića zato što je slab, već upravo zato što je prejak bedem za sve njihove regionalne i geopolitičke projekte na Balkanu.
Neravnopravna borba u kojoj narod daje zadnju riječ!
Na papiru, logika i resursi su na strani te udružene armije. Imati protiv sebe i Prištinu, i Zagreb, i Sarajevo, i političke krugove Podgorice, pa još i moćne briselske kabinete i medijske mašinerije — deluje kao neravnopravna borba u kojoj pojedinac nema šanse.
Ali ti kalkulanti iz fotelja zaboravljaju samo jednu, najvažniju stvar: u ovoj borbi ne odlučuju obavještajne službe, niti zagrebački i briselski kuloari. Zadnju riječ daje narod!
Nije ovo prvi put da se srpski narod nalazi pred izborom između tuđeg diktata i sopstvene slobode. Predstojeći okršaj 25. oktobra neće biti samo politička pobjeda, već istorijski trijumf jednog čovjeka koji je postao simbol otpora i slobode pred najezdom SVIH.
Kada se prašina slegne, ostaće samo jedna istina: možete ujediniti sve sile regiona i Evrope, ali ne možete pobijediti volju naroda koji je odlučio da ide uzdignute glave!
25. oktobar neće biti samo još jedan datum u kalendaru. Biće to pečat na još jednu istorijsku pobjedu Aleksandra Vučića — pobjedu čovjeka koji je postao simbol otpora i narodnog prkosa pred najezdom SVIH.
(Borba)
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