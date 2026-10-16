Društvo

UZ NAROD I ISTINU OD PRVE DO POSLEDNJE STRANE: "Večernje novosti" danas proslavile 73. rođendan

Jovana Manić

16. 10. 2026. u 20:00

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"VEČERNjE novosti" danas danas su proslavile 73. rođendan!

УЗ НАРОД И ИСТИНУ ОД ПРВЕ ДО ПОСЛЕДЊЕ СТРАНЕ: Вечерње новости данас прославиле 73. рођендан

FOTO: Arhiva novosti

 Na dobro poznatoj adresi, na Trgu Nikole Pašića 7, okupili su se zaposleni i naši gosti da zajedno obeleže ovaj dan. Najuspešnijim kolegama uručene su tradicionalne nagrade, kao i onima koji već decenijama vredno rade u našoj kući.

Još od 1953. godine, kada je predveče izašao naš prvi list, na osam strana, do danas ništa se nije promenilo. "Novosti" već 73. godine služe narodu i istini, od prve do poslednje strane.

Foto: FOTO: Arhiva novosti

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Na svečanoj ceremoniji u redakciji prisutnima se obratio glavni i odgovorni urednik našeg lista Milorad Vučelić, koji je napomenuo da je novinarska profesija nekada bila na mnogo višem nivou nego što je danas. Vučelić je dodao da su na adresu naše kuće stigle čestike i pohvale od Aleksandra Vučića, Patrijarha Porfirija, Mitropolita bačkog Irineja, Matije Bećkovića, Dušana Kovačevića, Đorđa Sladoja , zatim Gojka Đoga i Aleksandra Bocan-Harčenka.

- Nikad ovaj novinarski posao nije bio naročito plaćen, ni naročito favorizovan, ali je bio znatno više cenjen. Voleo bih da ova profesija bude privlačnija. Nadam se da ćemo očuvati njeno dostojanstvo i da ćemo podići njenu privlačnu moć, kako bi bilo što više novinara - poručio je Vučelić.

Foto: FOTO: Arhiva novosti

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Priznanja najboljima i jubilarne nagrade uručili su direktor Društva "Novosti" Olivera Anđelković i Milorad Vučelić.

Najvažnija nagrada u životu jednog novinara "Novosti" je ona za životno delo "Slobodan Glumac". Ove godine uručena je Lidiji Zečević, dugogodišnjoj urednici beogradske rubrike.

Foto: FOTO: Arhiva novosti

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Priznanje za izuzetne novinarske rezultate pripala je uredniku rubrike koja se bavi temama iz kulture Branislavu Đorđeviću.

Nagradu za ekskluzivan sadržaj dobila je Marija Stevanović, autor serijala "U stroju", a za istaknutog člana redakcije digitalnih platformi nagrađen je Marko Kolašinac.

Foto: FOTO: Arhiva novosti

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Priznanje za najboljeg novinara dopisnika pripalo je Dragani Zečević. Najbolji ovogodišnji honorarni saradnik je Maša Jakovljević, dok je za rad u tehničkoj redakciji nagrađen Dejan Filipović.

Foto: FOTO: Arhiva novosti

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U kategoriji pravnih, kadrovskih i opštih službi priznanje je dobila Dragana Radojević, dok je u sektoru marketinga i prodaje nagrađena Marina Filipčev, a u računovodstvu Vesna Bocić.

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