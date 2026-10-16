Politika

MOĆNE SLIKE IZ NOVOG SADA SA VUČIĆEVOG SKUPA (FOTO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 19:34

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LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" demonstrirala je potpunu dominaciju u Novom Sadu, a slika govori više od hiljadu reči.

МОЋНЕ СЛИКЕ ИЗ НОВОГ САДА СА ВУЧИЋЕВОГ СКУПА (ФОТО)

Foto: Printskrin

Reke ljudi slile su se danas u Srpsku Atinu da podrže Aleksandra Vučića i listu čiji je nosilac.

Dolazak Roberta Fica i govor na srpskom jeziku propraćen je gromoglasnim aplauzima i povicima "Slovačka - Srbija".

Скуп "Уједињене Србије" у Новом СадуFoto: Foto: Printskrin

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Više od 100.000 duša danas je bilo kao jedno u Novom Sadu, dajući podršku ujedinjenoj Srbiji i pokazujući zaista šta znači kad grad ispuni toliki broj ljudi.

BONUS VIDEO: Fico: Vučić pokazao koliko voli Srbiju, a sad vi pokažite koliko njega

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