Duel dvojice bivših igrača Zvezde i Partizana pripao Renduliću: Radnik bolji od Radničkog
Fudbaleri Radničkog iz Niša promenili su trenera pred gostovanje u Surdulici, ali ne i navike. Gostovanje Radniku u Surdulici nova je "recka" u koloni poraza. Surduličani su slavili rezultatom 3:0 (1:0).
Nišlije je pre četiri dana od Marka Neđića preuzeo Nikola Drinčić, ali nije uspeo da napravi čudo i probudi glad u igračima Nišlija koji su se i večeras mučili sa realizacijom.
Već teška situacija bila je još teža od 15. minuta kada je iskusni Frenk Kanute dobio drugi žuti karton i morao da napusti igru.
Do tada konkretniji Radnik iz Surdulice dobio je vetar u leđa.
Delovalo je da će Nišlije sačuvati mrežu do poluvremena uprkos brojnim napadima domaćina, ali Nenad Minaković je nakon isključenja Kanuteu pokazao i na "belu tačku". Vukašin Bogdanović zatresao je mrežu za 1:0 tik pred odlazak na pauzu.
U drugom poluvremenu nastavilo se isto. Radnički je pokušavao sporadično da se odupre pritisku i napadne, ali nije uspevao da to konkretizuje, dok je Radnik imao kontrolu i često bio u završnoj trećini Nišlija, međutim, sve do 56. minuta promena rezultata nije bilo, a tada je bivši igrač Nišlija uvećao na 2:0.
Aleksandar Pejović sjajno je šutirao, zatresao mrežu Kostića i tako ulepšao svoj jubilej - 450. meč u Superligi Srbije.
Mogla je prednost domaćina dodatno da se uveća u 88. minutu, ali je Popović pogodio prečku već savladanog Kostića. To je ipak učinio do kraja meča Martin Novaković koji je u zaustavnom vremenu postigao treći gol za domaćina.
Zanimljivo je da je na ovom meču trener Nišlija bio bivši fudbaler Partizana Nikola Drinčić, a domaćih Zoran Rendulić koji je svojevremeno nosio dres Crvene zvezde.
Radnički narednog petka dočekuje Novi Pazar koji predvodi Nenad Lalatović, dok Radnik gostuje Radničkom 1923 u Kragujevcu.
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