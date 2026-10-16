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KINA POKAZALA SILU: Prvi snimci lansiranja hipersonične protivbrodske rakete YJ-21! Zapad u panici

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2026. u 19:57

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SNIMAK koji su objavili kineski državni mediji prvi put prikazuje lansiranje protivbrodske balističke rakete YJ-21 sa bombardera H-6K Narodnooslobodilačke armije Kine, osam godina nakon što je ova raketa prvi put predstavljena.

КИНА ПОКАЗАЛА СИЛУ: Први снимци лансирања хиперсоничне противбродске ракете YJ-21! Запад у паници

Foto: militarywatchmagazine.com

Raketa, koja je prvi put viđena na aeromitingu u Džuhaju 2018. godine, prema procenama ima domet od oko 2000 kilometara i brzinu od 8 do 10 maha. Budući da je znatno lakša od veće strateške balističke rakete CH-AS-X-13, koju nose bombarderi H-6N, jedan bombarder H-6K navodno može da ponese do četiri rakete YJ-21, što omogućava eskadrilama bombardera da savladaju protivničku odbranu. Brzo širenje kapaciteta kineske flote aviona-tankera Y-20 sve više produžava operativni domet bombardera, omogućavajući im izvođenje napada na neprijateljske ratne brodove daleko na otvorenom moru.

Sa brzinom krstarenja većom od 6 maha i završnom brzinom od 10 maha, raketa YJ-21 poseduje sposobnost da izbegne neprijateljsku protivvazdušnu odbranu i nanese ogromnu štetu samom kinetičkom energijom udara, što je čini posebno ozbiljnom pretnjom za udarne grupe nosača aviona Ratne mornarice SAD.

Foto: militarywatchmagazine.com

Ovaj tip rakete privukao je manje pažnje od svog pandana koji se lansira sa brodova – hipersonične balističke rakete YJ-20, koja je, u poređenju sa svim ostalim novim tipovima raketa, u mnogim aspektima najznačajnije unapredila ukupne protivbrodske kapacitete Narodnooslobodilačke armije. YJ-20 odlikuje veoma kompaktan dizajn, koji omogućava njeno smeštanje u ćelije za vertikalno lansiranje na razaračima klase „Tip 052D” i „Tip 055”, kao i u lansirne ćelije napadnih podmornica, kako onih na nuklearni, tako i onih na dizel-električni pogon.

H-6 je najzastupljeniji tip bombardera na svetu, a procenjuje se da je trenutno u službi oko 270 letelica ovog tipa. Raketa YJ-21 je, u mnogim pogledima, zamenila raketu YJ-12 kao osnovno protivbrodsko naoružanje. Raketa YJ-12 razvijena je tokom druge decenije 21. veka radi probijanja pomorskih sistema protivvazdušne odbrane velikom brzinom, a odlikuje se dometom od 400 kilometara, bojevom glavom mase 200 kilograma i brzinom većom od 3 Maha. Prema izveštaju časopisa *Naval War College Review* (izdanje Mornaričkog ratnog koledža SAD), ova raketa ne samo da ima veći domet od ekvivalentnih zapadnih modela, već se može lansirati i izvan dometa dejstva brodskih sistema protivvazdušne odbrane. Značajno jačanje kineskih kapaciteta u domenu protivbrodskih raketa nedavno je istaknuto tokom ratne simulacije Pentagona, koja je prikazala kako bi Narodnooslobodilačka armija mogla da upotrebi svoje raketne, protivsatelitske i sajber kapacitete za napad i uništenje najsavremenijih udarnih grupa nosača aviona Ratne mornarice SAD, pri čemu bi kombinovana upotreba nadzvučnih raketa poput YJ-12, hipersoničnih raketa poput YJ-21 i raznih podzvučnih raketa imala međusobno dopunjujuće uloge.

militarywatchmagazine.com

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