KINA POKAZALA SILU: Prvi snimci lansiranja hipersonične protivbrodske rakete YJ-21! Zapad u panici

SNIMAK koji su objavili kineski državni mediji prvi put prikazuje lansiranje protivbrodske balističke rakete YJ-21 sa bombardera H-6K Narodnooslobodilačke armije Kine, osam godina nakon što je ova raketa prvi put predstavljena.

Foto: militarywatchmagazine.com

Raketa, koja je prvi put viđena na aeromitingu u Džuhaju 2018. godine, prema procenama ima domet od oko 2000 kilometara i brzinu od 8 do 10 maha. Budući da je znatno lakša od veće strateške balističke rakete CH-AS-X-13, koju nose bombarderi H-6N, jedan bombarder H-6K navodno može da ponese do četiri rakete YJ-21, što omogućava eskadrilama bombardera da savladaju protivničku odbranu. Brzo širenje kapaciteta kineske flote aviona-tankera Y-20 sve više produžava operativni domet bombardera, omogućavajući im izvođenje napada na neprijateljske ratne brodove daleko na otvorenom moru.



Foto: militarywatchmagazine.com

Ovaj tip rakete privukao je manje pažnje od svog pandana koji se lansira sa brodova – hipersonične balističke rakete YJ-20, koja je, u poređenju sa svim ostalim novim tipovima raketa, u mnogim aspektima najznačajnije unapredila ukupne protivbrodske kapacitete Narodnooslobodilačke armije. YJ-20 odlikuje veoma kompaktan dizajn, koji omogućava njeno smeštanje u ćelije za vertikalno lansiranje na razaračima klase „Tip 052D” i „Tip 055”, kao i u lansirne ćelije napadnih podmornica, kako onih na nuklearni, tako i onih na dizel-električni pogon.



militarywatchmagazine.com

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