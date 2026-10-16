KINA POKAZALA SILU: Prvi snimci lansiranja hipersonične protivbrodske rakete YJ-21! Zapad u panici
SNIMAK koji su objavili kineski državni mediji prvi put prikazuje lansiranje protivbrodske balističke rakete YJ-21 sa bombardera H-6K Narodnooslobodilačke armije Kine, osam godina nakon što je ova raketa prvi put predstavljena.
Raketa, koja je prvi put viđena na aeromitingu u Džuhaju 2018. godine, prema procenama ima domet od oko 2000 kilometara i brzinu od 8 do 10 maha. Budući da je znatno lakša od veće strateške balističke rakete CH-AS-X-13, koju nose bombarderi H-6N, jedan bombarder H-6K navodno može da ponese do četiri rakete YJ-21, što omogućava eskadrilama bombardera da savladaju protivničku odbranu. Brzo širenje kapaciteta kineske flote aviona-tankera Y-20 sve više produžava operativni domet bombardera, omogućavajući im izvođenje napada na neprijateljske ratne brodove daleko na otvorenom moru.
Ovaj tip rakete privukao je manje pažnje od svog pandana koji se lansira sa brodova – hipersonične balističke rakete YJ-20, koja je, u poređenju sa svim ostalim novim tipovima raketa, u mnogim aspektima najznačajnije unapredila ukupne protivbrodske kapacitete Narodnooslobodilačke armije. YJ-20 odlikuje veoma kompaktan dizajn, koji omogućava njeno smeštanje u ćelije za vertikalno lansiranje na razaračima klase „Tip 052D” i „Tip 055”, kao i u lansirne ćelije napadnih podmornica, kako onih na nuklearni, tako i onih na dizel-električni pogon.
militarywatchmagazine.com
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