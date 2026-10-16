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DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 17. OKTOBAR: Bikove očekuje svađa u porodici, Device problemi sa ženama na poslu, Škorpiju vanredni troškovi

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

16. 10. 2026. u 20:00

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SAZNAJTE šta vas u subotu, 17. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА СУБОТУ, 17. ОКТОБАР: Бикове очекује свађа у породици, Девице проблеми са женама на послу, Шкорпију ванредни трошкови

Foto: Deposit/ sarayut

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt između vašeg vladaoca Marsa, planete akcije i Meseca u kući karijere donosi vam probleme, rasprave i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Problemi u partnerskim odnosima. Unosite više tečnosti.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Pozicija Merkura, koji upravlja vašim finansijama i Meseca u devetoj kući, donosi vam priliku za dogovor o poslu sa strancima. Konflikti sa rođacima i mlađim članom porodice. Voljena osoba pokazuje ljubomoru.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući novca, pod uplivom vašeg vladaoca Merkura, podstiče vašu ambiciju o ulaganju u samostalnu delatnost. Emotivni partner sumnja u vašu iskrenost prema njemu. Susret sa nekim ko nosi uniformu na radu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u sedmoj kući donosi vam sjajne ideje koje možete da realizujete zajedno s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Budite opreztniji prilikom dogovora sa strancima. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Aspekti Meseca u kući posla podstiču vaše planove o saradnji sa osobama sa kojima ste nekada radili. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Voljena osoba insistira da prihvatite njenu odluku. Unosite više tečnosti.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mars u kući prepreka u napetom aspektu sa Mesecom donosi probleme sa ženama na poslu. Umetnike i sportiste očekuje uspeh. Rasprava sa emotivnim partnerom zbog vaše sumnje u njegovu iskrenost. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u Jarcu nepovoljno utiče na odnose u porodici ali donosi dobitke preko privatnog biznisa. Raskid ili razdvajanje od emotivnog partnera zbog neočekivanih okolnosti. Imate podršku Vodolije i Lava.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Izazovan aspekt između Meseca u kući komunikacija i vašeg vladaoca Marsa u kući karijere, donosi vanredne troškove i sukobe sa autoritetima. Emotivni partner je sklon promenama raspoloženja. Dodatni oprez u saobraćaju.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući finansija pravi sekstil sa Venerom donoseći vam prilike za zaradu ali i vanredne izdatke preko poslova sa nekretninama ili sređivanja poslovnog prostora. Rasprave sa ženama. Provodite više vremena u prirodi.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn obrazuje napet apsket sa Mesecom u vašoj kući ličnosti čineći vas praktičnijim, racionalnijim i sklonim promenama raspoloženja. Aspekti Merkura, simbola komunikacija, povoljno utiču na kontakte sa rođacima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran, u napetom aspektu sa Mesecom u kući prepreka, otežava da ostvarite nešto što ste naumili. Izbegavajte potpisivanje ugovora. Ljubavni partner planira da vas iznenadi. Izbegavajte alkohol.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pozicija Merkura, planete logike i komunikacija, donosi vam ideju o novom projektu. Aspekti sa vašim vladaocem Neptunom donose inspiraciju umetnicima. Sklonost promenljivom i depresivnom raspoloženju.

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