ONO ŠTO SMO IZGRADILI, JOŠ TOLIKO ĆEMO: Vučić zagrmeo pred 100.000 ljudi u Novom Sadu - Srbiju neće zaustaviti

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o neverovatnim infrastrukturnim projektima pred okupljenima u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

- Nismo govorili mnogo i o tome koliko smo kilometara puteva i autoputeva izgradili više nego u prethodnih 70 godina, a planiramo da u narednih 8 godina izgradimo više nego u ovih prethodnih 12 ili 13 godina. Uradili smo to zato što smo imali vašu podršku, jer ste nam vi davali ogromnu snagu. Izgradili smo sve naučno-tehnološke parkove, jer nijedan nismo nasledili. Izgradili smo toliko bolnica, kliničko-bolničkih centara, medicinsko-zdravstvenih objekata, koliko nije izgrađeno u prethodnih 40 godina. Ali nisam zadovoljan. I moja ideja, i to želim ovde da vam obećam, i u Novom Sadu, na severu Srbije, ovde u Vojvodini, da ćemo u svakoj opštini u naredne 3 godine da uradimo, ili u potpunosti izgradimo ili rekonstruišemo, svaku bolnicu, svaki klinički centar i svaki dom zdravlja. Ogroman novac ćemo da uložimo u to, ali vi znate da kad nešto obećamo, da ćemo to da uradimo, i da imamo veliku snagu za to. Ja imam večeras još nekoliko dobrih vesti za ljude kojima će to da znači. Imamo mnogo dece sa retkim bolestima, terapije su preskupe.

- Još toliko ćemo da gradimo. Hoću da ljude koji imaju decu, koji imaju svoje bližnje, koji boluju od te bolesti, obavestim da ćemo odmah doneti odluku tokom ove godine da uložimo 6 milijardi, što je preko 50 miliona evra, da lečimo tu decu i sve obolele od te bolesti i drugih retkih bolesti. Uložićemo već od početka sledeće godine novih 7 milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u lečenje, u takozvane inovativne lekove. Ono što je važno: testovi NIPT za trudnice, valjda sam dobro izgovorio, od sada će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlađe: 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom, ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga, i za naše stare i za naše mlade. To ćemo da vratimo, i ponovo ćete da imate svog zubara, besplatno, već od početka sledeće godine. Krenućemo sa tom akcijom, najpre za stare, kasnije i za sve ostale. I to je deo našeg programa o zdravstvu, i to je stvar koju sam želeo da vam kažem - rekao je Vučić.