VELIKO INTERESOVANJE U SAD ZA IZBORE U SRBIJI: Očekuje se oko 40 američkih posmatrača povezanih sa više od 20 organizacija
PREMA trenutnim najavama, očekuje se da predstojeće izbore u Srbiji prati oko 40 američkih posmatrača povezanih sa više od 20 organizacija, među kojima su istraživači i predstavnici različitih instituta i tink tenkova.
Najavljeni dolazak ukazuje na značajno interesovanje američkih stručnih i analitičkih krugova za izborni proces, političke prilike i međunarodnu poziciju Srbije.
Ovakvo interesovanje dolazi u kontekstu razvoja bilateralnih odnosa i otvaranja strateškog dijaloga Srbije i SAD.
Broj i raznovrsnost najavljenih učesnika ukazuju na interesovanje za Srbiju koje prevazilazi samo praćenje izbora. Njihov dolazak predstavlja i priliku za razmenu stavova o ulozi Srbije na Zapadnom Balkanu, odnosima sa SAD i mogućnostima saradnje u oblastima regionalne bezbednosti, ekonomskog razvoja i očuvanja stabilnosti.
Boravak predstavnika američkih instituta i tink tenkova mogao bi da doprinese boljem razumevanju Srbije u stručnim i analitičkim krugovima koji učestvuju u oblikovanju spoljnopolitičkih rasprava u SAD. Istovremeno, pruža mogućnost za uspostavljanje trajnijih profesionalnih i institucionalnih veza između istraživača i organizacija dveju zemalja.
Očekivano učešće posmatrača povezanih sa više od 20 organizacija daje najavljenom dolasku poseban značaj, kako zbog njihove brojnosti tako i zbog raznovrsnosti profesionalnih profila i oblasti kojima se bave.
Prijave za posmatranje izbora i dalje pristižu, pa trenutna procena od oko 40 posmatrača nije konačna.
BONUS VIDEO: TOTALNA DOMINACIJA VUČIĆA
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO: Ako pobedimo neće biti politike na fakultetima
14. 10. 2026. u 21:53
VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM IZBORA: Mogu da pobede samo ako me ubiju (VIDEO)
14. 10. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)