ŠOVLJANSKI ISPROZIVAO GEORGIEVA: Ketering menadžer, narućivao si ćevape na Novoj (FOTO)

NOVA rasprava na društvenim mrežama. Slobodan Georgijev i Branislav Šovljanski udarili jedan na drugog.

Foto: Printsrkin/Jutjub/n1

Kako se može videti u prepisci na drutvenoj mreži Iks, uvrede i prozivke između njih dvojice poprilično su oštre.

Foto: Printsrkin

Šovljanski je u svoj odgovoru Georgievu kazao za njega da je bio ketering menadžer na Novoj, i da jedino za šta je maher je olajavanje kolega.

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