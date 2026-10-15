ŠOVLJANSKI ISPROZIVAO GEORGIEVA: Ketering menadžer, narućivao si ćevape na Novoj (FOTO)
NOVA rasprava na društvenim mrežama. Slobodan Georgijev i Branislav Šovljanski udarili jedan na drugog.
Kako se može videti u prepisci na drutvenoj mreži Iks, uvrede i prozivke između njih dvojice poprilično su oštre.
Šovljanski je u svoj odgovoru Georgievu kazao za njega da je bio ketering menadžer na Novoj, i da jedino za šta je maher je olajavanje kolega.
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