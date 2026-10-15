Politika

ŠOVLJANSKI ISPROZIVAO GEORGIEVA: Ketering menadžer, narućivao si ćevape na Novoj (FOTO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 13:39

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NOVA rasprava na društvenim mrežama. Slobodan Georgijev i Branislav Šovljanski udarili jedan na drugog.

ШОВЉАНСКИ ИСПРОЗИВАО ГЕОРГИЕВА: Кетеринг менаџер, нарућивао си ћевапе на Новој (ФОТО)

Foto: Printsrkin/Jutjub/n1

Kako se može videti u prepisci na drutvenoj mreži Iks, uvrede i prozivke između njih dvojice poprilično su oštre.

Foto: Printsrkin

Šovljanski je u svoj odgovoru Georgievu kazao za njega da je bio ketering menadžer na Novoj, i da jedino za šta je maher je olajavanje kolega.

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