Politika

"LICEMERNO JE DA ONI KOJI SU BLOKIRALI UNIVERZITETE PRIČAJU O ZNANJU": Mali postavio "studentsku listu" i njene predstavnike na mesto

В.Н.

15. 10. 2026. u 14:34

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SINIŠA Mali, potredsednik SNS je tokom sinoćne debete izjavio da Srbija poslednjih godina ulaže u ekonomiju znanja, visokotehnološke proizvode i razvoj veštačke inteligencije, ističući rast izvoza, zapošljavanja i naučno-tehnološke infrastrukture.

ЛИЦЕМЕРНО ЈЕ ДА ОНИ КОЈИ СУ БЛОКИРАЛИ УНИВЕРЗИТЕТЕ ПРИЧАЈУ О ЗНАЊУ: Мали поставио студентску листу и њене представнике на место

Foto: printskrin Insajder

Nakon navoda predstavnika "studentske liste" usledio je odgovor Malog.

Mali je tom prilikom naglasio da je izvoz industrije znanja sa 350 miliona evra u 2012. godini porastao na više od pet milijardi evra, dok taj sektor danas zapošljava oko 160.000 ljudi.

- U poslednjih pet godina otvoreno je sedam naučno-tehnoloških parkova, a Srbija je dobila i Institut za veštačku inteligenciju - rekao je on.

Mali je istakao i da je Srbija, prema međunarodnim procenama, zauzela 39. mesto među 195 zemalja po spremnosti za primenu veštačke inteligencije.

- Dakle, kada govorite o industriji znanja, potpuno je licemerje da oni koji su blokirali fakultete, blokirali studente, blokirali univerzitete, pričaju sada o industriji znanja, a ono što Srbija trenutno radi upravo ide ka tome - poručio je Mali.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: VOJVODINA JE SRBIJA! Mladost Srbije krenula peške na skup u Novom Sadu

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