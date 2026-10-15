NATO "ŽIVI" U SVOM FILMU: Alijansa tvrdi da se bezbednosna situacija na KiM "poboljšava"
POSLE smene komande KFOR-a, NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu uglavnom stabilna i da nastavlja da se poboljšava, kao i da je proces prilagođavanja rasporeda i brojnosti snaga ove misije u toku i da će se odvijati postepeno tokom naredne godine.
U saopštenju se navodi da je NATO u junu najavio optimizaciju rasporeda snaga Kfora kako bi se osiguralo da misija ostane prilagođena svojoj nameni.
- Ovaj proces je u toku. On podrazumeva postepeno i odmereno prilagođavanje rasporeda i brojnosti snaga Kfora tokom naredne godine. Zasniva se na uslovima na terenu i može biti poništen ukoliko bezbednosni razvoj događaja to bude zahtevao - navodi se u saopštenju.
NATO ističe da je Zapadni Balkan region od strateškog značaja za Alijansu, naglašavajući da njena posvećenost regionalnoj stabilnosti ostaje nepromenjena.
- Kfor nastavlja da doprinosi trajnoj bezbednosti svih ljudi i zajednica koje žive na Kosovu, kao i slobodi kretanja, u skladu sa našim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija, zasnovanim na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine - navodi se u saopštenju, preneo je portal "Kosovo onlajn".
Dodaje se da Kfor svoj mandat sprovodi u svakom trenutku i nepristrasno, u bliskoj koordinaciji sa prištinskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks), koje imaju svoje uloge u reagovanju na bezbednosne incidente.
Italijanski general Roberto Vergori preuzeo je juče komandu nad Kforom.
On je na toj poziciji nasledio turskog generala Ozkana Ulutaša koji je i zvanično završio drugi mandat na čelu NATO misije na Kosovu i Metohiji.
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