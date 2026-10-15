Politika

HOĆETE DA I SRBIJA IZGLEDA OVAKO? Onda glasajte za "Studentsku listu"! (VIDEO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 08:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZBORI u Srbiji su sve bliži, a odluka glasača je svakim danom, čini nam se, sve lakša. Shodno programima obe strane, ili bar onim što iznose u javnost, što se često ne može ni nazvati programom ni idejom, jasno je ko se bori za lični interes, a ko za Srbiju i njen narod.

ХОЋЕТЕ ДА И СРБИЈА ИЗГЛЕДА ОВАКО? Онда гласајте за Студентску листу! (ВИДЕО)

Foto: printskrin

Ovih dana svedočimo jezivim scenama nasilja i haosa koji se širi Evropom. Uzevši u obzir da takvu "politiku" zagovara tzv. studentska lista, svima je jasno da bi sa njihovim preuzimanjem vlasti Srbija izgledala upravo ovako:

S druge strane, lista "Ujedinjena Srbija" jasno nudi plan i program razvoja svakog dela Srbije.

Suprotno "studentima", na drugoj strani stoje rast, razvoj, bolji životni standard građana, veće plate i penzije, dijalog i dogovor. Ne nasilje, paljenje, udaranje. 

Pred ljudima je izbor veoma jasan.

Želite haos i propast države, onda glasajte za listu broj 3 na nadolazećim izborima.

Želite mir, stabilnost, veća primanja, nova radna mesta, bolnice i puteve, onda svoje poverenje dajte listi broj 1!

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVA BRUKA STUDENTSKE LISTE! Ne razumeju se ni u svoju struku, a hteli bi da vode državu: Šta radi moler, a šta keramičar? (VIDEO)
Politika

0 1

NOVA BRUKA "STUDENTSKE LISTE"! Ne razumeju se ni u svoju struku, a hteli bi da vode državu: Šta radi moler, a šta keramičar? (VIDEO)

U DEBATI koja je organizovana na TV Insajder, govorili su: Siniša Mali - lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, Vladimir Obradović – lista “Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš”, Miljan Salata, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” i Uglješa Marković, lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”.

15. 10. 2026. u 07:39

ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE: Nikome nismo zatvorili vrata džamije
Politika

0 1

ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE: Nikome nismo zatvorili vrata džamije

ISLAMSKA zajednica Srbije se od događaja 14. avgusta nije javno oglašavala. To je bila naša svesna odluka. Verovali smo, i verujemo, da se ovakva pitanja rešavaju u institucijama, mirno i po zakonu, a ne javnim polemikama preko medija. Danas govorimo zato što su događaji u Zemunu pokazali kuda vode podele kada ih neko namerno podstiče.

14. 10. 2026. u 23:45

Politika
Tenis
Fudbal
KADIROV IZNENADA KOD ALIJEVA: Šta se krije iza posete? - Analitičari otkrivaju moguće političke motive

KADIROV IZNENADA KOD ALIJEVA: Šta se krije iza posete? - Analitičari otkrivaju moguće političke motive