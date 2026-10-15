HOĆETE DA I SRBIJA IZGLEDA OVAKO? Onda glasajte za "Studentsku listu"! (VIDEO)
IZBORI u Srbiji su sve bliži, a odluka glasača je svakim danom, čini nam se, sve lakša. Shodno programima obe strane, ili bar onim što iznose u javnost, što se često ne može ni nazvati programom ni idejom, jasno je ko se bori za lični interes, a ko za Srbiju i njen narod.
Ovih dana svedočimo jezivim scenama nasilja i haosa koji se širi Evropom. Uzevši u obzir da takvu "politiku" zagovara tzv. studentska lista, svima je jasno da bi sa njihovim preuzimanjem vlasti Srbija izgledala upravo ovako:
S druge strane, lista "Ujedinjena Srbija" jasno nudi plan i program razvoja svakog dela Srbije.
Suprotno "studentima", na drugoj strani stoje rast, razvoj, bolji životni standard građana, veće plate i penzije, dijalog i dogovor. Ne nasilje, paljenje, udaranje.
Pred ljudima je izbor veoma jasan.
Želite haos i propast države, onda glasajte za listu broj 3 na nadolazećim izborima.
Želite mir, stabilnost, veća primanja, nova radna mesta, bolnice i puteve, onda svoje poverenje dajte listi broj 1!
BONUS VIDEO
Preporučujemo
SPC trn u oku Gruhonjiću: Blokaderi napadaju crkvu, ništa im nije sveto!
14. 10. 2026. u 21:49
BURNO NA BANOVOM BRDU! Skandiranje „Ratko, šiptare“ zapalilo mreže!
14. 10. 2026. u 21:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)