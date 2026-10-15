HOĆETE DA I SRBIJA IZGLEDA OVAKO? Onda glasajte za "Studentsku listu"! (VIDEO)

IZBORI u Srbiji su sve bliži, a odluka glasača je svakim danom, čini nam se, sve lakša. Shodno programima obe strane, ili bar onim što iznose u javnost, što se često ne može ni nazvati programom ni idejom, jasno je ko se bori za lični interes, a ko za Srbiju i njen narod.

Foto: printskrin

Ovih dana svedočimo jezivim scenama nasilja i haosa koji se širi Evropom. Uzevši u obzir da takvu "politiku" zagovara tzv. studentska lista, svima je jasno da bi sa njihovim preuzimanjem vlasti Srbija izgledala upravo ovako:

S druge strane, lista "Ujedinjena Srbija" jasno nudi plan i program razvoja svakog dela Srbije.

Suprotno "studentima", na drugoj strani stoje rast, razvoj, bolji životni standard građana, veće plate i penzije, dijalog i dogovor. Ne nasilje, paljenje, udaranje.

Pred ljudima je izbor veoma jasan.

Želite haos i propast države, onda glasajte za listu broj 3 na nadolazećim izborima.

Želite mir, stabilnost, veća primanja, nova radna mesta, bolnice i puteve, onda svoje poverenje dajte listi broj 1!

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