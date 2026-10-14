MAKRON NE TOLERIŠE KLINAČKE REVOLUCIJE: U Francuskoj skoro 8.000 privedenih tokom protesta srednjoškolaca
SKORO 8.000 ljudi privedeno je od početka protesta srednjoškolaca u Francuskoj, od kojih je za 26 određen pritvor, pokazuju danas objavljeni podaci francuskog Ministarstva pravde.
Od ukupno 7.950 osoba koje su bile u policijskom pritvoru, 1.177 su punoletne, a 6.773 maloletne osobe, prenose mediji.
Protiv 2.735 osoba pokrenut je krivični postupak, dok su u 2.225 slučajeva primenjene alternativne mere umesto krivičnog gonjenja, a 1.263 predmeta su obustavljena bez daljeg postupanja.
Protesti francuskih srednjoškolaca počeli su krajem septembra u Kreteju, u predgrađu Pariza, a potom su se proširili širom zemlje, uz zahteve za poboljšanje uslova u školama, veća ulaganja u obrazovanje i rešavanje problema nedostatka nastavnika.
Blokade pojedinih srednjih škola i fakulteta i dalje traju, a danas je bilo blokirano nešto manje od 200 srednjih škola, dok organizatori pozivaju na nastavak protesta.
(Sputnjik)
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