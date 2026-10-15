KOMENTAR: Veštačka inteligencija i Gogolj

VEŠTAČKA inteligencija napisala je drugi tom "Mrtvih duša" koji je veliki ruski pisac navodno uništio.

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Kome treba da čita dopisanog Gogolja? Istraživanje je sastavni deo umetnosti. S razvojem veštačke inteligencije biće sve više ovakvih eksperimenata. Teško će se to sprečiti. I nekoga će takvi rezultati zanimati. Nedavno se silna nevolja sručila na pleća kanadsko-haićanskog pisca Telisona Orelijana, čija je knjiga "Ili to, ili smrt" već bila viđena kao jedan od glavnih kandidata za "Gonkura", a onda je proglašena za delo koje je u velikoj meri nastalo upotrebom VI. Izdavači i žiriji su počeli da ga bojkotuju, iako pledira nevinost.

Teško je naviknuti se na novitete. Optuživati nekoga da danas koristi ove prednosti, slično je kao upirati prstom devedesetih u onoga ko "gugluje" umesto da informacije traži u bibliotekama. Podatke treba koristiti mudro, proveravati ih, krojiti, ukrštati, voditi s njom dijalog, postavljati dodatna pitanja. Konačni produkt je zajednički, a u umetnosti to bi trebalo da bude samo dodatni alat za stvaranje.

Postavlja se pitanje lišavanja usluga VI pri kreaciji. Uostalom, svima je dostupna, pa kako se ko snađe. Novi mediji u stvaralaštvu su u principu dobro došli. Zašto neko drugi uz pomoć VI nije napisao tako dobru knjigu kao Orelijan? Hipotetički, kod drugog ne bi dala tako briljantne rezultate.

Zbog čega bi VI mogla da nam sve više uređuje druge sfere života do te mere da ga ugrožava, ali ne i umetnost? Upravo je veštački um otkrio da se u Orelijanovoj knjizi radi o korišćenju veštačkog uma. Kritičari su prethodno našli da je ovaj roman lepa "ljudska priča".

Šta je, uostalom, plagijat, najbolje je objasnio čuveni Danilo Kiš u svom "Času anatomije". Korišćenje tuđih dela može da postane umetničko delo, ako se ona pravilno iskoriste. Važno je kako ljudski i elektronski um sarađuju. Ali je, ipak, teško prihvatiti da se VI lažno predstavlja kao Gogolj.