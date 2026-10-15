RADE BOGDANOVIĆ JASAN Svaki fudbaler i selektor da stavi sliku Vučića pored ikone i kaže: "Aleksandre milosrdni, hvala ti"

FUDBALSKI konsultant i bivši fudbaler Rade Bogdanović izneo je svoj stav o situaciji u svetu fudbala.

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- I svaki fudbaler na teritoriji Republike Srbije, svaki fudbalski trener, svaki selektor, svaki fudbalski funkcioner treba da uzme sliku Aleksandra Vučića, da je stavi pored ikone i kaže: "Aleksandre milosrdni, hvala ti! - rekao je Bogdanović.

Neke istine bole, ali je red da se kažu naglas - srpski fudbal nikada nije imao stabilnije finansije, a treneri nikada nisu imali bolje uslove i veće plate.

To se nije desilo slučajno, već iza toga stoji podrška države i Aleksandra Vučića.

Kada neko stane ispred tvoje struke i omogući ti da živiš od svog rada, to se ne krije i zato je njegovo mesto u kabinetu svakog sportskog radnika koji pošteno gleda na realnost.

(24sedam)