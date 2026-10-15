RADE BOGDANOVIĆ JASAN Svaki fudbaler i selektor da stavi sliku Vučića pored ikone i kaže: "Aleksandre milosrdni, hvala ti"
FUDBALSKI konsultant i bivši fudbaler Rade Bogdanović izneo je svoj stav o situaciji u svetu fudbala.
- I svaki fudbaler na teritoriji Republike Srbije, svaki fudbalski trener, svaki selektor, svaki fudbalski funkcioner treba da uzme sliku Aleksandra Vučića, da je stavi pored ikone i kaže: "Aleksandre milosrdni, hvala ti! - rekao je Bogdanović.
Neke istine bole, ali je red da se kažu naglas - srpski fudbal nikada nije imao stabilnije finansije, a treneri nikada nisu imali bolje uslove i veće plate.
To se nije desilo slučajno, već iza toga stoji podrška države i Aleksandra Vučića.
Kada neko stane ispred tvoje struke i omogući ti da živiš od svog rada, to se ne krije i zato je njegovo mesto u kabinetu svakog sportskog radnika koji pošteno gleda na realnost.
(24sedam)
Preporučujemo
OBOJENA REVOLUCIJA BOGATIH: Vučić o nemirima u Francuskoj
14. 10. 2026. u 22:52
NISTE FORA Vučić: Studentska lista nema politiku, oni bi uveli sankcije Rusiji
14. 10. 2026. u 22:47
VUČIĆ: Mi moramo da pravimo lagane zaokrete, da brod polako vodite ka sigurnoj luci
14. 10. 2026. u 22:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)