Zvezda ispisuje stranice istorije! Crveno-beli igraju protiv Lugana, a ovo im se nikad nije desilo!
Klub sa Marakane debitovaće u najmlađem takmičenju pod okriljem UEFA.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju Luganu od 18.45 časova, u debitantskom meču Lige konferencije.
Na taj način klub sa Marakane ispisaće istoriju, jer će po prvi put igrati u trećem rangu UEFA takmičenja, pošto do sada nikad nisu imali priliku tamo da se nađu.
Podsetimo, prethodnih sezona, srpski prvak učestvovao je u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, međutim, ove su neuspesi u mečevima protiv Hapoel Ber Ševe i Viktorije Plzenj učinili da zelena lopta bude deo stadiona "Rajko Mitić".
Taj podatak sigurno ne zadovoljava navijače Zvezde, međutim, činjenica je da se piše nova istorija, a izabranici Alberta Rijere učiniće sve da trijumfuju u Luganu i iskupe se za kikseve iz okršaja protiv Izraelaca i Čeha.
Osim toga, šampion Srbije će ispisati još jednu istoriju, jer će biti prvi klub koji nije iz Švajcarske, a zaigraće na "AIL" areni. Naime, ovaj stadion je pušten 31. maja 2026. i spada u red najsavremenijih objekata u ove države. Na njoj je "vrpcu" presekla Švajcarska deklasiravši Maltu sa 6:1.
Nasuprot reprezentaciji, Lugano je prvi meč odigrao protiv Dukađinija iz tzv Kosova, u kvalifikacijama za Ligu Evrope, slavio je 1:0, dok je u revanšu bio ubedljiviji sa 5:1.
Naredni na listi našao se Runavik, Islanđani su isto izgubili 0:2, dok je od gostiju do sada u Evropi, samo Makabi iz Tel Aviva zatresao mrežu Lugana na ovom stadionu, ali je takođe poražen (1:2).
Dakle, Crvena zvezda će biti prvi protivnik Luga u zvaničnoj utakmici na "AIL" areni, kada se radi o grupnoj fazi UEFA takmičenja, po čemu će takođe ispisati istoriju.
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