TENISKI SVET U ŠOKU! Hitno otkazan "peti grend slem"

DRAMA u svetu "belog sporta"!

Felice Calabro' / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Egzibicioni teniski spektakl „Šest kraljeva“ u Rijadu, koji je zbog svog nezapamćenog nagradnog fonda u javnosti već dobio epitet "peti grend slem", hitno je odložen.

Iako je ovaj teniski samit bio zakazan za period od 21. do 24. oktobra, organizatori su doneli radikalnu odluku da kompletan događaj pomere za sam kraj godine, odnosno za period od 27. do 30. decembra.

Zvanični razlozi za pomeranje turnira leže u dubokoj proceni bezbednosnih, organizacionih i logističkih izazova. Iz organizacionog odbora u Saudijskoj Arabiji stiglo je saopštenje u kojem se naglašava da je odluka donesena kako bi se osigurao maksimalan kvalitet iskustva za publiku, ali i potpuna sigurnost svih aktera. Ipak, javna je tajna da će održavanje turnira u novom, decembarskom terminu u potpunosti zavisiti od daljeg razvoja geopolitičke situacije u regionu.

Ovaj turnir privlači ogromnu pažnju svetske javnosti pre svega zbog finansijske moći bez presedana, koja uveliko prevazilazi čak i najprestižnije grend slem turnire. Ukupan budžet iznosi astronomskih 13,5 miliona dolara.

Samo za pojavljivanje na terenu i odigravanje mečeva, svaki od šestorice teniskih „kraljeva“ ima zagarantovan honorar od 1,5 miliona dolara. Sa druge strane, šampionu Rijada namenjena je istorijska glavna nagrada od čak 6 miliona dolara. To je zvanično najveći pojedinačni ček u celokupnoj istoriji teniskog sporta i predstavlja bezmalo duplo veći iznos od onog koji teniseri dobijaju osvajanjem Vimbldona ili US Opena.

Planirano je da glavne zvezde i magnet za publiku u Rijadu budu Novak Đoković i Karlos Alkaraz, dok su listu učesnika kompletirali Aleksander Zverev, Tejlor Fric i Aleks de Minor.

Zanimljivo je da je Italijan Janik Siner, koji je dominirao ovim turnirom i bio šampion prethodne dve godine zaredom, već ranije morao da otkaže učešće zbog povrede. Kao njegova zamena projektovan je mladi Amerikanac Lerner Tijen, ali će zbog ovog iznenadnog odlaganja svi igrači morati drastično da menjaju svoje planove za završnicu sezone.

Iako su organizatori potvrdili da nastavljaju sa logističkim pripremama za decembar, teniski svet sa velikom dozom neizvesnosti čeka vesti sa Bliskog istoka.