UKRAJINA će nastaviti napade na ruske rafinerije nafte nakon trodnevne pauze objavljene na zahtev Sjedinjenih Država, rekao je Vladimir Zelenski u intervjuu medijima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

Prema njegovim rečima, Kijev je pristao da privremeno obustavi napade na rusku proizvodnju energije, ali je Moskva nastavila da napada ukrajinske objekte.

- Zabrana je ukinuta. Od nas je dosta - rekao je Zelenski.

Takođe je optužio Vašington da ograničava razmenu obaveštajnih podataka i pripisao prekide rada „Starlinka“ političkom pritisku.

Zelenski je odbacio objašnjenja o tehničkim kvarovima i izjavio da bi nova pauza u napadima bila moguća samo ako Ukrajina dobije dodatne rakete presretače za sistem „patriot“.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp optužio Vladimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napada ruske rafinerije nafte. Prema rečima američkog predsednika, Zelenski je odavno trebalo da sklopi mir sa Moskvom, ali je umesto toga stvorio probleme za ceo svet.

Tramp je predložio Zelenskom da održi izbore kako bi Ukrajinci mogli da izaberu lidera spremnijeg za pregovore.

(Sputnjik)

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