Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Lugano - Crvena zvezda

Srpski šampion na premijeri Lige konferencije igra u Švajcarskoj.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde su, posle eliminacija iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Lige Evrope ovog leta, morali da se zadovolje učešćem u trećem po jačini UEFA takmičenju, a debi ih očekuje večeras protiv Lugana u gostima. Utakmica će biti odigrana na "AIL areni", pa će navijači moći da prate direktan televizijski prenos od 18.45 na Drugom kanalu RTS, ali i Areni premijum 1.

Crveno-bele očekuje težak posao, jer će im rival biti ekipa koja gaji specifičan stil igre i trenutno je lider na tabeli u švajcarskom prvenstvu, sa učinkom od devet pobeda i samo jednim remijem.

S druge strane, trener Albert Rijera (44) neće moći da računa na sve igrače, jer je zbog nediscipline iz tima odstranjen iskusni ofanzivac Aleksandar Katai (35). Takođe, povređeni su kapiten Mirko Ivanić (33) i štoper Derik Lukasen (31), dok su Osman Bukari (27) i Muhamed Abu Fani (28) suspendovani zbog kartona.

Inače, glavni arbitar ovog duela biće Nemac Florijan Badštubner (35), kom će pomagati sunarodnici Sven Vašicki i Filip Hive. Četvrti sudija biće Florijan Eksner, a u VAR sobi sedeće Kristijan Dingert i Patrik Hanslbauer.