Fudbal

Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Lugano - Crvena zvezda

М. З.

15. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski šampion na premijeri Lige konferencije igra u Švajcarskoj.

Ево где можете да гледате ТВ пренос утакмице Лугано - Црвена звезда

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde su, posle eliminacija iz kvalifikacija za Ligu šampiona i Lige Evrope ovog leta, morali da se zadovolje učešćem u trećem po jačini UEFA takmičenju, a debi ih očekuje večeras protiv Lugana u gostima. Utakmica će biti odigrana na "AIL areni", pa će navijači moći da prate direktan televizijski prenos od 18.45 na Drugom kanalu RTS, ali i Areni premijum 1.

Crveno-bele očekuje težak posao, jer će im rival biti ekipa koja gaji specifičan stil igre i trenutno je lider na tabeli u švajcarskom prvenstvu, sa učinkom od devet pobeda i samo jednim remijem.

S druge strane, trener Albert Rijera (44) neće moći da računa na sve igrače, jer je zbog nediscipline iz tima odstranjen iskusni ofanzivac Aleksandar Katai (35). Takođe, povređeni su kapiten Mirko Ivanić (33) i štoper Derik Lukasen (31), dok su Osman Bukari (27) i Muhamed Abu Fani (28) suspendovani zbog kartona.

Inače, glavni arbitar ovog duela biće Nemac Florijan Badštubner (35), kom će pomagati sunarodnici Sven Vašicki i Filip Hive. Četvrti sudija biće Florijan Eksner, a u VAR sobi sedeće Kristijan Dingert i Patrik Hanslbauer.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HTELA DA GA OŽENI: Pevačica živela sa majmunom, on tragično završio - priznala Toliku povezanost nikad nisam osetila

HTELA DA GA OŽENI: Pevačica živela sa majmunom, on tragično završio - priznala "Toliku povezanost nikad nisam osetila"