Politika

PRVO SU KOPIRALI MILOV DPS, A SADA PLENKOVIĆEV HDZ: DA li "geniji" sa "studentske liste" umeju bilo šta sami da smisle?

В. Н.

15. 10. 2026. u 08:23

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DA li "geniji" sa "studentske liste" umeju bilo šta sami da smisle ili sve moraju da preuzmu od drugih?!

ПРВО СУ КОПИРАЛИ МИЛОВ ДПС, А САДА ПЛЕНКОВИЋЕВ ХДЗ: ДА ли генији са студентске листе умеју било шта сами да смисле?

Foto: Printskrin

Prvo su kopirali Milov DPS, a sada Plenkovićev HDZ?!

- Čekajte, znači Radomir Saičić je pokrao izjavu kandidatkinje HDZ-a sa mitinga u Fojnici? Samo četiri dana nakon nje upotrebio istu rečenicu i to nam prodaju kao mudrost. I oni posle slogana DPS-a i Mila Đukanovića ("Mi znamo kako"), sad koriste i citat kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice BiH? I to su ti umni, sveznajući ljudi koje smo čekali kao mesije - navodi jedan korisnik na mreži X.

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