PRVO SU KOPIRALI MILOV DPS, A SADA PLENKOVIĆEV HDZ: DA li "geniji" sa "studentske liste" umeju bilo šta sami da smisle?

DA li "geniji" sa "studentske liste" umeju bilo šta sami da smisle ili sve moraju da preuzmu od drugih?!

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Prvo su kopirali Milov DPS, a sada Plenkovićev HDZ?!

- Čekajte, znači Radomir Saičić je pokrao izjavu kandidatkinje HDZ-a sa mitinga u Fojnici? Samo četiri dana nakon nje upotrebio istu rečenicu i to nam prodaju kao mudrost. I oni posle slogana DPS-a i Mila Đukanovića ("Mi znamo kako"), sad koriste i citat kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice BiH? I to su ti umni, sveznajući ljudi koje smo čekali kao mesije - navodi jedan korisnik na mreži X.

Čekajte, znači Radomir Saičić je pokrao izjavu kandidatkinje HDZ-a sa mitinga u Fojnici? Samo četiri dana nakon nje upotrebio istu rečenicu i to nam prodaju kao mudrost. I oni posle slogana DPS-a i Mila Đukanovića ("Mi znamo kako"), sad koriste i citat kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice BiH? I to su ti umni, sveznajući ljudi koje smo čekali kao mesije? — Narodni neprijatelj 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) October 14, 2026