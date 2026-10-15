PRVO SU KOPIRALI MILOV DPS, A SADA PLENKOVIĆEV HDZ: DA li "geniji" sa "studentske liste" umeju bilo šta sami da smisle?
DA li "geniji" sa "studentske liste" umeju bilo šta sami da smisle ili sve moraju da preuzmu od drugih?!
Prvo su kopirali Milov DPS, a sada Plenkovićev HDZ?!
- Čekajte, znači Radomir Saičić je pokrao izjavu kandidatkinje HDZ-a sa mitinga u Fojnici? Samo četiri dana nakon nje upotrebio istu rečenicu i to nam prodaju kao mudrost. I oni posle slogana DPS-a i Mila Đukanovića ("Mi znamo kako"), sad koriste i citat kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice BiH? I to su ti umni, sveznajući ljudi koje smo čekali kao mesije - navodi jedan korisnik na mreži X.
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