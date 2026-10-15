ANALITIČARI ZA "NOVOSTI" O VUČIĆEVOM PLANU ZA ISTOK SRBIJE: Vizionarska stategija - ključ za ekonomski trijumf zemlje

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru naveo je poseban plan za istok Srbije na 6 stubova. Ističući važnost ovakvog plana i programa za "Novosti" svoje mišljene o tome izneli su analitičari Dragoslav Bokan, Predrag Rajić i Ognjen Krivokapić.

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Reditelj, književnik i politički analitičar Dragoslav Bokan rekao je za "Novosti" šta mu je to najzaniljivije do sada bilo.

- Najzanimljivije i najoriginalnije kod gostovanja Aleksandra Vučića po Srbiji je u tome što on svaki put kroji odelo po meri onih kojima govori i sa kojima razgovara - započeo je Bokan.

- Dakle to nije jedan govor koji se malo menja na početku i kraju uz isticanju nekih slogana. Već je to svaki put direktan, konkretan plan i program za neposrednu budućnost baš tog kraja. Sa svešću o tome da ponešto i nije urađeno od onoga što je ranije obećano i uz obećanje da će biti ispravljeno se dodaju i novi elementi - kaže Bokan.

Foto: Printskrin Jutjub/Informer

Prema njegovim rečima Aleksandar Vučić vrlo jasno određuje konkretne prioritete i vodi računa o onome šta obećava, te da je spreman da preuzme potpunu odgovornost za obećanja i ispunjenje istih.

- Ono što je ustvari najodgovorniji deo njegove politike, je nešto što potpuno ide iznad priča o marketingu ili o borbi za glasove - dodaje Bokan.

Ističe spremnost nosioca liste da realno sagleda svaku situaciju i smatra da je to upravo ono što ga razlikuje od osatlih kandidata i političara.

- Ne samo na ovim izborima, nego ja mislim u nazad ne znam koliko decenija. Ne sećam se da je nešto bilo toliko konkretno i proverljivo kao to, što on sada radi ovih dana po Srbiji - zaključuje Bokan.

Foto: Privatna arhiva

Istoričar i politički analitičar Ognjen Krivokapić je za "Novosti" istakao i dodatno približio celokupan palan za istok Srbije i ono što on predstavlja.

- Dosadašnji predsednik Srbije i nosilac, odnosno prvi na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, predstavio je novi plan razvoja za istok Srbije - započeo je Karanović.

Istakao je da sasvim jasno da je program Srpske napredne stranke u vezi sa duhovnim, kulturološkim i ekonomskim razvojem Srbije, usmeren ka njenim regionima: istoku, zapadu, severu i jugu.

- Taj program za istok, jednako kao i program za jug, predstavlja podsticaj, možemo bolje reći zamah, ideji Aleksandra Vučića i programu buduće vlade u vezi sa ravnomernim regionalnim razvojem, koji jeste ključ za ekonomski trijumf bilo koje zemlje, naročito u Evropi - kaže Karanović.

Navodi da će od ogromnog značaja biti za građane Zaječara i generalno istoka Srbije, to što će se vojno vozilo „Lazar“, proizvod namenske industrije Srbije, sklapati upravo u Zaječaru.

- Ne samo zbog namenske industrije već i zbog ukupnog privrednog razvoja, od ključnog interesa za istok Srbije jeste dalji razvoj infrastrukture - dodaje Karanović.

Ističe razvoj rudarstva, naročito zelenog rudarstva. Takođe samtra da je jedna od najznačajnijih investicija i izgradnja Đerdapa 3.

Dodaje da ključnim instrumenatima privrednog razvoja istoka Srbije tj. subvencionisanjem novih radnih mesta, uz dodatne podsticaje poslodavcima i kapitalnim investitorima ovaj kraj čeka veliki razvoj.

- Potrebno je da naglasimo da će program na šest stubova za Istok Srbije biti primenjen u Borskom i Timočkom okrugu, jednom delu Pomoravskog i Braničevskog okruga - zaključuje Karanović.

Foto: privatna arhiva

Srpski politički analitičar, političar, publicista, menadžer i pravnik Predrag Rajić je za "Novosti" pohvalio plan nosioca liste i istakao pružanje podrške ovakvim inicijativama.

- Predstavljeni "Plan za istok Srbije na 6 stubova" predsednika Vučića predstavlja sveobuhvatnu i vizionarsku strategiju koja jasno pokazuje posvećenost ravnomernom regionalnom razvoju naše zemlje - započeo je Rajić.

Napominje da ovaj plan donosi ključne segmente počevši od infrastrukture i privrede do očuvanja demografije i potencijala Istočne Srbije – konkretne mere koje će značajno unaprediti životni standard građana i otvoriti nove perspektive za cele porodice u ovom kraju.

- Snažna podrška ovakvim inicijativama je od ključnog značaja za stabilnu, modernu i ekonomski jaku Srbiju - zaključuje Rajić.