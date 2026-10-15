KURTI, RAŠIĆ I KAMBERI PODRŽAVAJU "STUDENTSKU LISTU" Brnabićeva obelodanila sve: Ovo je jedino što treba da znate o njihovom odnosu prema KiM

ANA Brnabić, potpredsednica Srpske napredne stranke oglasila se povodom ideja i za koje se zalaže "studentska lista" osoba koje ih podržavaju. Kako kaže, jasno je da Aljbin Kurti lično pruža podršku tzv. studentima.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

- Dragi građani, jedino što treba da znate na temu odnosa Studentske liste prema Kosovu i Metohiji je da je ovu listu podržao lično Aljbin Kurti. Podržao je javno i direktno, a naložio je Nenadu Rašiću i Šaipu Kamberiju da je podrže - i glasovima, i logistički, ustupajući im mesta u biračkim odborima.

Dodatno, poštovani građani, treba da znate da se Šaip Kamberi, jedan od najbližih saradnika Aljbina Kurtija, zalaže da se pitanje, kako on kaže "Preševske doline", tj. opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, uključi u dijalog između Beograda i Prištine. Takvi podržavaju Studentsku listu, a bore se protiv Aleksandra Vučića. Sve jasno - navela je Brnabić u objavi.

Dragi građani, jedino što treba da znate na temu odnosa Studentske liste prema Kosovu i Metohiji je da je ovu listu podržao lično Aljbin Kurti. Podržao je javno i direktno, a naložio je Nenadu Rašiću i Šaipu Kamberiju da je podrže - i glasovima, i logistički, ustupajući im mesta u biračkim odborima. Dodatno, poštovani građani, treba da znate da se Šaip Kamberi, jedan od najbližih saradnika Aljbina Kurtija, zalaže da se pitanje, kako on kaže "Preševske doline", tj. opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, uključi u dijalog između Beograda i Prištine. Takvi podržavaju Studentsku listu, a bore se protiv @avucic. Sve jasno. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 15, 2026

BONUS VIDEO: Mali postavio blokadere na mesto