NAFTA BRENT 104 DOLARA: Najnovije vesti sa svetskih berza
EVROPSKI berzanski indeksi su danas neujednačeni, akcije tehnoloških kompanija su pod pritiskom, a cena nafte Brent je pala na oko 104 dolara po barelu, pošto su isporuke saudijske nafte alternativnim pravcima i oslobađanje energenata iz rezervi ublažili zabrinost zbog sukoba na Bliskom istoku.
Fjučersi severnomorske nafte Brent za isporuku u decembru pojeftinili su za 1,66 odsto, na 104,31 dolar po barelu, dok je američka sirova nafta WTI za isporuku u novembru pala za 1,09 odsto, na 94,05 dolara po barelu, prenosi CNBC.
Akcije tehnoloških firmi u Evropi pale su jutros za 3,32 odsto, kao i rudarskih kompanija 3,27 odsto, a u plusu je sektor telekomunikacije i industrije.
Investitori u Evropi danas analiziraju podatke o britanskom ekonomskom rastu, inflaciji u Francuskoj i industrijskoj proizvodnji u Evropi, a prate i novosti sa godišnjeg sastanka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Bangkogu koji traje do 18. oktobra.
Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 87,795 evra za megavat-sat, odnosno oko 922 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.
Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, nemački berzanski indeks DAX pao je za 0,39 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,41 odsto, a moskovski IMOEX za 0,24 odsto, dok je francuski CAC 40 u plusu za 0,09 odsto, britanski FTSE 100 za 0,29 odsto.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12129 dolar.
Cena zlata je porasla na 4.143,19 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,6908 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).
Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu pao za 0,09 odsto na 51.621,48 poena, S&P 500 za 1,11 odsto na 7.718,94 poena, a Nasdak za 1,88 odsto na 26.692,87 poena.
(Tanjug)
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