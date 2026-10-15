Nakon što je precrtao Katija i Bukarija trener Crvene zvezde presekao pred Lugano

Fudbaleri Crvene zvezde ovog četvrtka od 18.45 časova započinju svoju novu evropsku odsečenost u okviru Lige konferencije, gde im je prvi rival švajcarski Lugano.

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Ipak, duel u Švajcarskoj daleko je više od običnog meča na startu grupne faze, ovo je zvanična premijera dugoročnog i ambicioznog projekta šefa stručnog štaba Alberta Rijere.

Španski stručnjak već duže vreme ističe da će se pravi rezultati njegovog rada ocenjivati na kraju letnjih kvalifikacija 2027. godine. Prve jasne konture tog novog taktičkog mozaika javnost će videti upravo na ovom gostovanju.

A ono o čemu se najviše pričalo pred ovaj put jeste sastav koji je Rijera poveo u Švajcarsku. Španac je pokazao da ne trpi kompromise i da je disciplina iznad svakog pojedinca. Na spisku putnika nema nekoliko ključnih fudbalera iz prethodnog perioda: Aleksandar Katai, Osman Bukari, Mirko Ivanić, Mičel Lukasen.

- Ja sam ovde da tim napreduje, igra dobro i pobeđuje - poručio je hladnokrvno Rijera dan pred utakmicu, stavljajući svima do znanja da će tim „spakovati“ isključivo po svom ukusu.

Iako značajno oslabljeni, crveno-beli dobijaju ogromno pojačanje u veznom redu. U startnu postavu se vraća iskusni Rade Krunić. Iako će nominalno biti povučen u zadnju liniju tokom defanzivnih zadataka, njegov glavni fokus biće kreiranje igre i stabilnost na sredini terena.

Posebne oči javnosti i evropskih skauta biće uprte u najtalentovanijeg fudbalera Zvezdine omladinske škole Vasilija Kostova. Za njega je Lugano idealna šansa da pokaže vrhunsku klasu na velikij sceni, dodatno podigne sopstvenu tržišnu vrednost i već za naredni prelazni rok obezbedi bogat inostrani transfer.

Napadom će dirigovati najzvučnije pojačanje Bamba Dijeng, kome će podršku pružiti Čam. Najveća dilema stručnog štaba ostaje pozicija drugog krilnog napadača, gde konkurišu Lučić, Kim i bugarski reprezentativac Balov, koji je trenutno najbliži ulozi startera.

Šampion Srbije bi na teren stadiona u Luganu trebalo da istrči u sledećih 11 fudbalera (formacija 3-4-3 ili varijacija sa Krunićem kao lažnim defanzivcem):

Mateuš — Nakajama, Gudelj, Tebo Učena — Krunić, Elšnik, Gaštarov, Kostov — Čam, Balov, Dijeng.