Panika u Denveru kakva se ne pamti zbog Nikole Jokića

KOŠMAR u Koloradu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Naime, pred start NBA sezone u Denveru vlada velika zabrinutost za budućnost franšize, pošto su se pojavile ozbiljne sumnje u to da li će Nikola Jokić dugoročno ostati član Denver Nagetsa.

Iako je trostruki MVP i najbolji igrač u istoriji kluba javno izrazio želju da sledećeg leta potpiše istorijski petogodišnji ugovor vredan 360 miliona dolara, u javnost su isplivali detalji koji ukazuju na to da posao još uvek nije gotov.

Sve je počelo Jokićevom izjavom tokom dana za medije, kada je na pitanje o produžetku saradnje odgovorio zagonetno:

- Potpisaću naredne godine. Ako me budu želeli“. Iako je ta rečenica delovala kao njegova standardna skromnost, američki analitičari tvrde da iza kulisa postoji dublji problem.

Poznati košarkaški insajder Džon Holindžer sa "Atletika" otkrio je da u upravi Denvera postoji opravdan strah da bi nedostaci u igračkom kadru mogli da navedu Jokića da promeni mišljenje. Nakon što su Nagetsi prethodnu sezonu završili razočaravajućom eliminacijom već u prvoj rundi plej-ofa, postalo je jasno da trenutni tim nema dovoljnu širinu za napad na novu šampionsku titulu.

Jokić želi da se bori za vrh, a ukoliko uprava ne uspe da mu obezbedi konkurentan sastav, postoji realna opasnost da najbolji centar sveta počne da razmišlja o budućnosti van Kolorada.

Čelnici kluba su svesni ovog rizika, zbog čega su tokom leta napravili velike promene u rosteru. Ekipi su pridruženi Demar Derozan, Alfa Dijalo, Marvin Begli i Rajan Nembhard, dok je u timu ostao Tajus Džouns.

Jokić ima važeći ugovor sa Denverom do kraja sezone 2027/28, ali već narednog leta ima pravo na produženje saradnje. Predstojeća sezona biće ključna za Nagetse – ukoliko novi sastav ne opravda očekivanja i ne uključi se u borbu za titulu, Denver rizikuje da izgubi svog najboljeg igrača.

