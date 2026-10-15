NOVA OPREMA, OBJEKTI I NEUPOREDIVO BOLJA USLUGA: Zdravstveni sistem u Srbiji ide nekoliko stepenika više, Vučić ima jasan plan

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić istakao je da postoje tri osnovna cilja njegove politike i delovanja. Jedan je vodosnabdevalje, drugi kanalizacija treći i zdravstvo.

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Vučić je, gostujući na TV B92, rekao da će za rekonstrukciju zdravstvenih objekata biti izdvojeno do dve milijarde evra, a da će rešavanje pitanje vodovoda i kanalizacije koštati desetine milijardi.

- Ja sam dugo razmišljao šta je to što je ljudima najvažnije. I, sem očuvanja mira i stabilnosti, vojne neutralnosti, poštovanja sebe na međunarodnom planu, čuvanja i poštovanja i sebe i drugih na regionalnom planu, vi morate da uradite ono što je za ljude najvažnije. I ja sam došao do nekoliko stvari koje smatram da su najznačajnije. Rešio sam da je vodosnabdevanje, zdravstvo, kanalizacija, rešavanje problema svakog sela, svakog zaseoka, svakog prigradskog naselja, svih naših gradova, ako hoćete, ili dobrog dela naših gradova, ono što tišti običnog čoveka, ono što je običnom čoveku važno - naveo je Vučić.

Govoreći o zdravstvu, Vučić je rekao da neka skupa oprema kao što je magnetna rezonanca često ne radi, a da od Požarevca i Smedereva do Bora nema ni jedne bolnice koja je u dobrom stanju.

Istakao je da ti objekti nisu renovirani zato što su urađeni: Klinički centar Beograd, završava se Tiršova, rade se dva porodilišta u Beogradu, urađena Kardiovaskularna klinika Dedinje, Dedinje 1, radi se Dedinje 2.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

- I to je urađeno takođe da izgleda baš kao spajs šatl. Urađen Kliničko-bolnički centar Vojvodina i dograđen Kliničko-bolnički centar Vojvodina u Novom Sadu. Urađeno od Leskovca i Vranja, najveći deo je rekonstrukcija i svega drugog, čak i dečijih dispanzera i svega drugog, pa preko Loznice do Kikinde gde je počelo da se radi i mnogo drugih mesta - naveo je Vučić.

Dodao je da će biti urađena i nova bolnica u Šapcu na 4,2 hektara.

- Uradili smo Kliničko-bolnički centar Niš, zaboravljate? Sa livade smo ga uradili, a napravili velelepni Kliničko-bolnički centar. Pa sad radimo porodilište, pa ćemo da radimo kardiovaskularnu kliniku, pa ćemo da radimo druge neke stvari. Sličan je problem i u Kragujevcu, gde idemo sa potpunom rekonstrukcijom i renoviranjem Kliničko-bolničkog centra" - istakao je Vučić.

Naveo je da je broj zdravstvenih objekata koji će se renovirati biti povećan sa 69 na 72.

- I to će sve koštati negde oko milijardu i po evra. Oko milijardu i po da bismo to mogli da rekonstruišemo. To su uglavnom domovi zdravlja, zdravstveni centri, a neki su poput Novog Pazara, Užica, Kragujevca i tako dalje, moraju da budu veliki ili kliničko-bolnički centri ili velike bolnice, kako god da ih nazivate. Taj novac, na kraju, sa opremom, će doći i do 2 milijarde. Moja je želja da sve to završimo u naredne tri ili tri i po godine - naglasio je Vučić.

Dodao je da je uveren da će naći novac i da je o tome razgovarao sa sadašnjim ministrom.

- To znači da će svaka opština i svaki okrug da ima potpuno drugačiju bolnicu i potpuno novu opremu, i gde će ljudi moći da dobiju neuporedivo bolju zdravstvenu uslugu nego da danas. Biću potpuno, apsolutno posvećen tome, radiću svakoga dana na tome, i to mi je važno - istakao je Vučić.

Naveo je da postoji veliki problem da se dovedu lekari u manje sredine i da će taj problem morati da se rešava obezbeđivanjem većih plata za lekare koji bi živeli i radili u manjim sredinama.

Novi objekti i u Mačvanskom okrugu

Podsećamo, Vučić je, na predizbornom skupu u Šapcu, kazao da je obezbeđena zemlja za izgradnju nove bolnice, 4,2 hektara i dodao da će projekat biti završen za dva meseca.

- Platio je Grad oko dva miliona evra. Ali ima mali problem. Mi smo danas posle podne računali, to je 76.000 kvadrata. Prva procena je da je to negde oko 135 miliona evra, kao da gradimo najveći klinički centar, ali vam ja sada obećavam, u okviru ovog prvog i najvećeg posla koji budemo radili sa zdravstvenim objektima, izgradićemo i novu bolnicu u Šapcu, na ponos celog Šapca i na ponos cele Mačve - kazao je Vučić.

Dodao je da Grad Šabac ne bi mogao da sakupi taj novac još stotinu godina da skuplja.



- Krenuli smo sa tim u vreme korone. A onda bezbroj problema, od papiroloških do suštinskih, ali moramo da završimo više od 150 kilometara kanalizacije ovde u Šapcu, da jednom zauvek ovaj prelepi grad dobije i najbolju moguću infrastrukturu za sebe - kazao je Vučić.

Ugovori za 100 najboljih diplomaca medicinskog fakulteta

Sto najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, dobija specijalizacije, doktorske studije i posao.

Ovim je ispunjeno veliko obećanje, koje podrazumeva da Ministarstvo zdravlja zapošljavanja 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 200 diplomaca srednjih medicinskih škola u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola Ministarstvo zdravlja je pokrenulo 2018. godine.

Najbolji diplomci su za RTS izjavili da ostaju u Srbiji.

- Najveća satisfakcija za nekoga ko se školovao ovde, je da pomogne našim građanima. Ostajem ovde. Smatram da je najveća satisfakcija svakog mladog jeste da nekome popravio kvalitet života, a plastična hirurgija savršena grana za to. To je spoj nauke i umetnosti - rekla je Jelena Milović koja je diplomirala sa prosekom 10 na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

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Đorđe Mijailović, koji je završio osnovne studije sa prosekom 9,63, želeo je specijalizaciju iz radiologije, ali je dobio specijalizaciju iz radijacione onkologije.

- Imam veliki afinitet prema nuklearnoj medicini, radiologiji i toj grani fizike. Mislim da radijaciona onkologija je budućnost. Sa svim tehnologijama koje imamo u inostranstvu i kod nas možemo da pomognemo dosta ljudima - rekao je.

Direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) Jelena Drulović izjavila je da je između 20 i 30 najboljih diplomaca medicine izrazilo želju da radi u toj zdravstvenoj ustanovi, navodeći da su zainteresovani za različite specijalizacije.

Drulović je istakla da je posebno značajno interesovanje za nefrologiju, za koju su se prijavila dva najbolja diplomca, kao i za kardiohirurgiju, plastičnu i abdominalnu hirurgiju, neurohirurgiju, oftalmologiju, dermatologiju i ginekologiju.

Vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac izjavio je da su u tu ustanovu stigla četiri nova lekara, od kojih će dvoje raditi na radioterapiji, jedan na patologiji, a jedan na radiodijagnostici.

Novi saniteti

Podsećamo, do kraja ove, i početkom naredne godine, ukupno će biti nabavljeno 148 saniteta. Prilikom uručenja ključeva, ministar u tehničkom mandatu, Zlatibor Lončar, ponovio je da država nastavlja ulaganje i u obnovu bolnica, domova zdravlja, ali i da se očekuje početak gradnje novih objekata, poput Instituta za onkologiju koji će biti na Bežanijskoj kosi.

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