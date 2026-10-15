NOVA BRUKA "STUDENTSKE LISTE"! Ne razumeju se ni u svoju struku, a hteli bi da vode državu: Šta radi moler, a šta keramičar? (VIDEO)

U DEBATI koja je organizovana na TV Insajder, govorili su: Siniša Mali - lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, Vladimir Obradović – lista “Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš”, Miljan Salata, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” i Uglješa Marković, lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”.

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Salata je, u jednom trenutku pokušavajući da objasni poskupljenje cena na početku i kraju radova, naveo primer renoviranja stana.

- Uđe moler u kuću i kaže ovako: "Ja ću da ti oblepim ove pločice i to će da košta 500 evra. " Ja kažem: "Dobro, vidimo se za 2 nedelje. " Vratim se za 2 nedelje, moler kaže: "Vidi, to je sad 1.500 evra - rekao je Salata, inače arhitekta po struci, na šta je dobio ispravku da to ne radi moler već keramičar.

HIT VIDEO: Blokader Miljan Salata, inače arhitekta po struci, ubeđen da MOLER LEPI PLOČICE! 😂 Miljan Salata: "To bi vam bilo isto kao da vam uđe moler u kuću i kaže ovako: 'ja ću da ti oblepim ove pločice i to će da te košta 500 evra'." Uglješa Marković - SPS: "To radi keramičar." Siniša Mali: "Pa Vi kao arhitekta bi trebali da znate razliku između keramičara i molera!" — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 15, 2026

- Pa vi kao arhitekta bi trebalo da znate razliku između keramičara i molera. Toliko o vašem znanju. Dosta kratak, ali veoma glup primer - rekao mu je Siniša Mali.

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