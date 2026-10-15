Svet

OGLASIO SE VATIKAN: Najnovije informacije o zdravstvenom stanju pape Lava XIV

В. Н.

15. 10. 2026. u 10:00

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PAPA Lav XIV se uspešno oporavlja nakon operacije pluća, a druga noć koju je proveo u bolnici Đemeli protekla je mirno, saopštila je danas kancelarija za štampu Svete stolice.

ОГЛАСИО СЕ ВАТИКАН: Најновије информације о здравственом стању папе Лава XIV

Foto: Ap

Papa je jutros ustao i doručkovao, piše u objavi kancelarije na društvenoj mreži Iks.

Poglavar Rimokatoličke crkve u utorak je bio podvrgnut torakalnoj operaciji tokom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.

Postoperativna histopatološka analiza potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na osnovu preoperativnih pregleda.

(Tanjug)

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