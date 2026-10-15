Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" tiket za četvrtak

О.М.

15. 10. 2026. u 09:48

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип тикет за четвртак

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Francisco Seco

Naš tiket dana za sredu imao je jednog "uljeza" pošto se na njega provukao i par od četvrtka Rojal union Sen Žiloa - Real Sosijedad. Preostala dva para koja smo odigrali su prošla tako da danas čekamo "iks" u Briselu.

U međuvremenu, evo i današnjeg tiketa dana:

Četvrtak

18.45 Gent - Orus 1 (1,69)
19.00 Muglaspor - Bursaspor 2 (1,63)
21.00 Frajburg - Jablonec 3+ (1,51)

Ukupna kvota: 4,15

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