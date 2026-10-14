BRNABIĆ O NOVOM BEŽANJU SRDANOVIĆA OD DUELA SA VUČIĆEM: Studentska lista je najveća prevara u istoriji Srbije
POTPREDSEDNICA GO SNS Ana Brnabić oglasila se danas na društvenoj mreži "X", gde je prokomentarisala ponovno odbijanje debate prvog na "Studentskoj listi" Ilije Srdanovića, sa prvim na listi i nosicem liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandrom Vučićem, koju je ponudio Radio Beograd.
- Juče je prvi na Studentskoj listi, Ilija Srdanović, ponovo odbio poziv na debatu sa Aleksandrom Vučićem, prvim na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINjENA SRBIJA. Ovaj put, poziv na debatu uputio je Radio Beograd. Ovo pokazuje nekoliko stvari. Pre svega da Srdanović ni za živu glavu ne sme na duel sa Aleksandrom Vučićem - objasnila je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X".
- Pokazuje svakako i da nemaju ni plan, ni program, niti bilo šta da ponude građanima Srbije osim laži, prevare, mržnje, nasilja, podela i terora. Pokazuje da svi ostali sa te liste – i Šoškić, i Jovo Bakić, i Aleksandar Baucal, i Mirjana Nikolić, i Kuzmanović, i mnogi drugi – smeju na dijalog, ali samo prvi na njihovoj listi, Ilija Srdanović, ne sme - dodala je.
- Zašto? Šta to Srdanović ima da krije da ne sme da se suoči sa Aleksandrom Vučićem? Pokazuje i da samo sa Aleksandrom Vučićem ne smeju na crtu. Jer debatovali su i sa Sinišom, i sa Lončarom, i sa Marinom Raguš, Milenkom Jovanovim, Vladimirom Đukanovićem, sa mnom... samo sa Aleksandrom Vučićem ne smeju. Pokazuje da im je cilj da ljudi ne vide Vučića u debati. Da ne smeju da pokažu njihovim pristalicama da je čovek, jer su ga preko deceniju predstavljali kao monstruma - dodaje Brnabić.
- Čovek koji je radan, vredan, pun znanja o Srbiji, pun empatije prema ljudima, pun brige i spreman da radi, radi i radi za Srbiju. Ponovo odbijanje debate od strane prvog na Studentskoj listi, Ilije Srdanovića, sa prvim na našoj listi, Aleksandrom Vučićem, pokazuje mnogo toga, a najviše pokazuje da je Studentska lista prevara. Najveća prevara u istoriji Srbije - zaključila je Brnabić.
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