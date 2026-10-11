VELIKI PREOKRET U SVETSKOJ POLITICI? Vučić otkrio zašto je dogovor Putina i Trampa važan!

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obratio se javnosti preko društvene mreže Tik-tok.

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Vučić je govorio o dogovoru Donalda Trampa i Vladimira Putina.

- Dogovor Trampa i Putina menja mnogo stvari u svetu. Strateški menja. Ne zbog dizela to su sitnice... Cena koštanja je uvek preko 60-70% i nije to bitno. Važnija je činjenica da su Amerikanci time presekli lanac sankcija prema Rusiji i Tramp se pokazao kao neko praktičan i pragmatičan i neko ko hoće da dobije jefitniji dizel i kako bi spustio cenu dizela u SAD. Dakle, na 3 stvari su zasnivali unutrašnju moć. Da za 10 dolara možeš pristojno da pojedeš, da država pomaže u izgradnji montažnih objekata i jeftino gorivo. Jeftino gorivo je nešto od čega oni žive. Tramp želi to da vrati i koristi priliku da dobije od Rusa po što nižoj ceni, a Rusima je važno da se to dogodi jer u političkom smislu uspevaju da preseku lanac sankcija i unesu dodatan nemir u odnosu između nekadašnjih partnera u Zapadnoj hemisferi - naglasio je Vučić.

Vučić je komentarisao izjavu Trampa da je vreme za novog predsednika u Ukrajini i istakao je da mu se nisu dopale izjave Zelenskog o ublažavanju u sankcija Rusiji.