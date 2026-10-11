Politika

POSLE ŠOŠKIĆA, BRNABIĆ POMENULA I DRUGE PROFESORE: Mnogi su tokom blokada birani na osnovu falsifikovanih dokumenata

В.Н.

11. 10. 2026. u 11:48

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POTPRESEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas da kandidat za poslanika sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Dejan Šoškić nije jedini sa te liste koji je biran na osnovu falsifikovanih dokumanata u zvanje redovnog profesora i dodala da su mnogi profesori tako birani tokom blokada fakulteta.

ПОСЛЕ ШОШКИЋА, БРНАБИЋ ПОМЕНУЛА И ДРУГЕ ПРОФЕСОРЕ: Многи су током блокада бирани на основу фалсификованих докумената

FOTO: Novosti

- Mnogi su birani na sličan način, i to tokom blokada, u jeku blokada, dok su zloupotrebljavali, iskorišćavali studente zarad sopstvenih političkih karijera, fotelja i vlasti, dok su studenti gubili godinu, dok su gubili znanje, dok su zaostajali za svojim vršnjacima iz Evrope i sveta - kazala je Brnabić na konferenciji za novinare u sedištu SNS.

Govoreći na temu postupka izbora Šoškića u zvanje redovnog profesora, na konferenciji gde su prethodno izneti podaci i dokumenta i ukazano da nisu ispunjeni uslovi za to imenovanje, Brnabić je navela da na Studentskoj listi "ne postoji ništa što nije prevara".

Prema njenim rečima, blokade nisu važile za pojedine profesore, ističući da su njima blokade omogućavale da se biraju u zvanja i da dalje napreduju.

- E, takvi nama pričaju o 'lepšoj i boljoj Srbiji', takvi nam pričaju o pravdi, moralu, borbi protiv korupcije, obrazovanju. Ljudi za koje ne važe nikakva pravila i nikakvi propisi, takvi ljudi se nama predstavljaju kao ustavobranitelji - poručila je Brnabić.

(24sedam)

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